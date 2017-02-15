حثت القنصلية العامة للكويت في لوس انجيليس رعاياها في ولاية كاليفورنيا على اتباع الإرشادات المحلية وأخذ الحيطة والحذر تجنبا لخطر انهيار سد «اورفيل».

وذكرت القنصلية في بيان مساء أمس الأول أنه بعد عملية الإخلاء الواسعة التي نفذت في المناطق المحاذية للسد المهدد بالانهيار «اورفيل» تواصلت مع الجهات المعنية للاطمئنان على الطلبة الكويتيين المقيمين في مناطق قريبة من السد والوقوف على مدى خطورة انهياره.وأفاد البيان بأن اقرب نقطة تجمع للطلبة الكويتيين هي جامعة ولاية كاليفورنيا بمدينة «تشيكو» والتي تبعد ما يقارب 30 ميلا (50 كم تقريبا) عن المنطقة المتضررة مشددة على ضرورة الاتصال بالقنصلية حال حدوث أي طارئ.