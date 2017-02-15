ثمّن نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد بجمعية النجاة الخيرية د.جمال الشطي الدعم والتعاون المبارك الذي قدمه الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ولجنة السلامة التطوعية، وشركة الصناعات الوطنية، وشركة الغانم للموارد الخصوصية، وشركة بنتا للأثاث والمفروشات، وشركة السكب الكويتية، وشركة الجوتن للتجارة العامة والمقاولات، وجميع الجهات والمؤسسات والشركات التي تدعم أعمال البر والإحسان في جمعية النجاة وغيرها.

وقال الشطي خلال تكريم هذه الجهات: يحق لنا أن نفخر بالطاقات والقدرات والامكانات الشبابية الكويتية الواعدة والتي نشأت على حب العمل الخيري وتعهدت برعايته والاهتمام به، حتى أصبحت الكويت من دول العالم الرائدة في تصدير العمل الخيري للآخرين، مشيدا بتبرعاتهم السخية التي حلت بردا وسلاما على الأسر المستحقة، مؤكدا أن هذه الجهات كانت وما زالت وستظل بإذن الله تعالى من الجهات الداعمة لمشاريع النجاة الخيرية المتنوعة.

وأكد أن النجاحات التي حققتها الجمعية على جميع الأصعدة التعليمية والطبية والخيرية والاجتماعية والإغاثية والتربوية، تمت بتوفيق الله جل وعلا ثم بتعاون ودعم أهل الخير والمحسنين الذين هم شركاء النجاح من جميع المؤسسات والجهات والأفراد الداعمين لأعمال ومشاريع الجمعية.