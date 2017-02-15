ندعو الخيريين إلى المساهمة في علاج آلاف المرضى البسطاء

حض رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس أهل الخير والمحسنين على المساهمة والتعاون مع اللجنة في تنفيذ مشروع المخيمات الطبية والتي تقيمها اللجنة خارج الكويت لشريحة المرضى الفقراء والضعفاء وذوي الدخل المحدود الذين لا يمتلكون ثمن العلاج.

وبين الخميس أن النجاة الخيرية تقوم خلال هذا العام بتنفيذ العديد من المخيمات الطبية خلال العام منها مخيمات لعلاج مرضى العيون الزرقاء والبيضاء والتي من خلال مبلغ زهيد جدا تعود للإنسان نعمة البصر بعد أن قضى سنوات طويلة من عمره حبيس الظلمات ليل نهار، كذلك نقيم مخيمات لعلاج مرضى شلل الأطفال ونوزع الجرعات الطبية لهذه الشريحة، حرصا منا على حماية هؤلاء من الأمراض الفتاكة، كذلك تقوم الجمعية بتنفيذ مخيمات طبية خاصة للنساء وأخرى لمرضى العظام، وهناك مخيمات عامة، وتقام هذه المخيمات في جمهورية باكستان وفي الهند وسيلان وفي افريقيا وفي غيرها من البلاد الفقيرة.

وقال الخميس: من مقاصد الإسلام الأساسية رعاية الإنسان، هنا نقوم بدورنا الإنساني والخيري بإجراء العمليات الجراحية للمرضى الفقراء، وبفضل الله جل وعلا نساهم في تحسين صحتهم ونحولهم من العوز والحاجة إلى العطاء والإنتاج، ويستفيد من هذه المخيمات آلاف الأشخاص من الضعفاء والفقراء. وحول تكلفة المخيم بين الخميس أن تكلفة المخيم 2000 دينار ومن خلال هذا المبلغ يتم شراء الأدوية والعلاجات الأزمة للمرضى وكذلك سيارات الإسعاف واستئجار المقر الذي يقام به المخيم ويساهم معنا الأطباء خلال هذا النشاط كمتطوعين لا يتقاضون أجرا.

واختتم الخميس تصريحه مناشدا الخيرين المساهمة في علاج آلاف المرضى من البسطاء، مؤكدا أنه يحرص على التواجد والإشراف على هذه المخيمات ومتابعة سير عملية الكشف وإجراء الفحوصات وتقديم العلاج وتوثيق هذه الفعاليات، ويستمر المخيم 3 أيام كاملة ويتم اختيار الاخصائيين من الأطباء كل في مجال تخصصه، ويرافقهم طاقم فني وممرضون ومنسقون وغيرهم من الذين يساهمون معنا في نجاح هذه المشاريع الإنسانية. وللتواصل مع اللجنة 66293044.