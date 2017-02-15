دفع نفقات الضمان الصحي لـ 29 فرداً من غير محددي الجنسية مراعاة لظروفهم

أعلنت مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية بالإنابة في بيت الزكاة بدرية سكين أن بيت الزكاة مستمر في تنفيذ مشروع المساعدات الاجتماعية الذي أسسه البيت بالتزامن مع انشائه في العام 1982 كأحد وأكبر مشاريعه الحيوية، لدعم الأسر المستحقة داخل الكويت ماليا وجعل «الزكاة غاية لمجتمع آمن».

واضافت سكين أن المساعدات المقدمة تأتي ضمن أحد أهداف استراتيجية البيت الجديدة 2016/2017 ـ 2020/2021 لتعزيز الاستفادة من خدمات الزكاة والتبرعات لكل المتعاملين بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي، وتطبيق النظم التكنولوجية المعاصرة وضمان التوزيع المالي الفعال للمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي للوطن وتوفير سبل العيش الكريم للمجتمع، من خلال تقديم المساعدات المختلفة، بهدف رعاية الأسر المستحقة والتي تعاني من عدم توفر الدخل المالي المناسب لديها.

وقالت سكين ان إجمالي المساعدات المالية التي قدمها البيت خلال شهر يناير الماضي بلغ 2.079.150 دينارا استفادت منها 5733 أسرة مستحقة، شملت مساعدات مقطوعة لـ 4977 أسرة بمبلغ 1.389.300 دينار مقابل مساعدات شهرية لـ 654 أسرة بمبلغ 409.650 دينارا وقرض حسن لـ 102 أسرة بمبلغ 280.200 دينار.

وأضافت ان البيت قام إلى جانب المساعدات المالية السابقة، بدفع نفقات الضمان الصحي لـ 29 فردا من غير محددي الجنسية وذلك مراعاة لظروفهم وتحمل بعض النفقات المعيشية عنهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وأكدت أن الحالات المستفيدة من المساعدات المالية التي يقدمها بيت الزكاة تشمل جميع الفئات، المستحقة للمساعدة مثل: كبار السن - ذوو الدخول الضعيفة - الغارمون وهم الذين عليهم أحكام قضائية لتسديد ديون مستحقة - المنكوبون ماليا وهم ممن تعرضت ممتلكاتهم لحريق - الأرامل - أسر المفقودين - الأيتام - العاطلون عن العمل - المطلقات - مساعدات الترميم - المرضى، وذلك كله حسب الشروط المعتمدة والموضوعة من مجلس إدارة البيت واللجنة الرئيسية للتوزيع المحلي والمفوضة من قبل مجلس الإدارة، للنظر في الحالات المعروضة ومدى استحقاقها للمساعدة بأنواعها المختلفة.

وبينت مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية بالإنابة في بيت الزكاة بدرية محمد سكين أن البيت يقوم باستقبال الحالات الإنسانية المقدمة لطلبات المساعدة المالية والقروض الحسنة ويبحثها ثم يتخذ بشأنها القرار المناسب بناء على لجان متخصصة في فحص وتدقيق هذه الطلبات للتأكد من استحقاقها الفعلي، وبعد التأكد من استيفائها كل الشروط يقوم البيت بالموافقة على تقديم الدعم المادي المناسب لهم.