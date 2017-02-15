قال مدير ادارة مساجد حولي ورئيس فريق التميز د.خالد الحيص ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتخذت من ‏التميز أحد أهم ثوابتها ‏الوظيفية فعملت على تجسيد ‏معانيه ‏واقعا ‏ملموسا ‏في نهجها ‏العملي ‏وخطتها الإستراتيجية، مشيرا الى ان وكيل الوزارة م.فريد عمادي يحرص دائما على حث كل القطاعات والإدارات على بذل الجهد في الوصول الى التميز.

وتابع الحيص في خبر مطول على هامش انتهاء إدارة مساجد محافظة حولي من أعمال جائزة التميز للعام 2016 - 2017 الذي حل موعد تسليمها: ان منهجية الإسلام في إتقان العمل وتجويد مخرجاته تعد أحد مرادفات التميز الذي تنتهجه الوزارة، إضافة إلى تحسين الأداء بشكل دائم والأخذ بأحدث الأساليب العلمية في التقييم، وتحقيق أعلى معدلات الجودة الإدارية، وذلك من خلال تنفيذ نموذج التميز ودعوة جميع المؤسسات لتطبيقه. وقد اتخذت ‏الوزارة من التميز قيمة مهمة ‏لخطتها، وجعلت من أهم أهدافها الإستراتيجية إعداد قيادات متميزة، لتكون قادرة ‏على حمل رسالة العمل الإسلامي.

معيار القيادة

وإضافة لرئاسته لفريق التميز فإن الحيص مسؤول عن أحد معايير جائزة التميز وهو معيار القيادة فقال عنه: تتميز الإدارة بأن قادتها هم الذين يشاركون في صياغة وتطوير رؤية ورسالة الوزارة وبذل كل السبل لتسهيل تحقيقها على ارض الواقع، كما يقومون بتبني القيم المؤسسية لضبط السلوك نحو تحقيق النجاح.

الصايغ المنسق العام

بدوره، قال منسق عام الجائزة م.ساهر الصايغ: يظل العمل في جائزة التميز مشوقا ومفيدا جدا، واضافة لدوري في التنسيق العام لكل المعايير فإني اعمل على معياري نتائج الموارد البشرية والمتعاملين.

وقال عن المعيار السادس نتائج المتعاملين: في هذا المعيار نتحدث عما أمكن تحقيقه من أعلى مستويات الرضا لجميع فئات المتعاملين معنا وتتأكد من ذلك من خلال مقاييس شاملة تغطي كل جوانب الخدمة، أما المعيار السابع فنتائج الموارد البشرية المسؤول عنه كل من م.ساهر الصايغ و.عبدالله البيشي.

ويقول الصايغ عنه: نتحدث في معيار نتائج الموارد البشرية عن انجازاتنا التي تحقق أعلى مستويات الرضا الوظيفي للعاملين، ونتبنى قياس مؤشرات شاملة ودقيقة للتأكد من ذلك، فنحرص على قياس نتائج الموارد البشرية بصورة دورية لقياس مدى الرضا لديهم عن الأداء من خلال استبيانات قياس اتجاهات الرأي وفقا لعناصره المختلفة.

أما المعيار الرابع الشراكات والموارد فأنيط بكل من م. كارم شريف و.مصطفى يس. وقال عنه يس: تقوم الإدارة بتخطيط وإدارة الشراكات الخارجية والموردين وإدارة الموارد الداخلية لدعم الأداء الإستراتيجي وضمان فاعلية إدارة العمليات لما لمعيار الشراكات والموارد من اهمية قصوى في نجاح المؤسسات.