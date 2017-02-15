وصف عضو مجلس ادارة رابطة الأدباء الكويتيين د.نواف الجحمة أمس منح الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب جائزة «القدس» للشاعر الكويتي د.خليفة الوقيان بأنه تكريم لكل الكويتيين ولكل الأدباء العرب.

وقال الجحمة لـ «كونا» على هامش ندوة بعنوان «تجليات ثقافة المقاومة في الأدب العربي المعاصر» بالجزائر ان منح الجائزة للشاعر الوقيان يؤكد أن «الكويت منارة بأدبائها وثقافتها واصداراتها التي أصبحت تشع في شتى البلدان العربية».

وشدد على أن رابطة الأدباء الكويتيين تؤدي دورا فعالا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب من خلال مشاركاتها في مختلف البلدان العربية في المشرق والمغرب العربي.

وكانت الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منحت الاحد الماضي جائزة «شاعر القدس» للشاعر الكويتي د.خليفة الوقيان وذلك على هامش أعمال اجتماع الأمانة بالجزائر بمشاركة وفود من دول عربية.

واقيمت ندوة «تجليات ثقافة المقاومة في الأدب العربي المعاصر» على هامش دورة الأمانة العامة لاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب التي انطلقت الأحد الماضي واختتمت امس.

ويضم الوفد الكويتي برئاسة الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين طلال الرميضي كلا من الشعراء د.نواف الجحمة وأمل العبدالله ومحمد البغيلي وخلف الخطيمي.