اجتماع للنظر في الوظائف الإشرافية الشاغرة





أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة العدل م.عبداللطيف السريع أن وزارة العدل تقوم حاليا بإعداد الأعمال الممتازة بعد الانتهاء من تقييم الكفاءة السنوي لجميع موظفي الوزارة، مشددا على أنه سيتم البدء بعدها في صرف الأعمال الممتازة وفقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.



وردا على سؤال عن صرف مكافآت أعضاء السلطة القضائية وموظفي وزارة العدل المشاركين في انتخابات مجلس الأمة 2016 قال السريع: إن التنسيق جار مع ديوان الخدمة المدنية لسرعة صرف مكافآت السلطة القضائية وموظفي الوزارة.



كما كشف الوكيل السريع عن اجتماع خلال هذا الأسبوع للنظر في الوظائف الإشرافية الشاغرة خصوصا الهيكل التنظيمي الخاص بمحكمة الأسرة.