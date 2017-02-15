ينظم مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دورة علمية في الفترة من 15-17/2/2017م لضيف الوزارة د.مسعد بن مساعد الحسيني، الأستاذ المشارك بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية في المدنية المنورة، والذي يعد واحدا من أهل العلم المشهود لهم، والعلماء الذين تحرص الوزارة على استضافتهم للاستفادة من علمهم وخبراتهم، وإثراء الأنشطة الثقافية.

وستقام الدورة التي دعي لها الأئمة والمؤذنون وطلبة العلم، على فترتين، الصباحية وخصصت لشرح (مقدمة أصول التفسير لابن تيمية)، وستقام في قاعة (علي ثنيان الغانم) بمبنى تدريب الأئمة والمؤذنين في قطاع المساجد بالرقعي من الساعة 9-11 صباحا.

أما الفترة المسائية فقد خصصت لتفسير جزء تبارك وستقام في مسجد السبيل بالعارضية – قطعة (8)، وستعقد محاضراتها من الساعة 4.30 مساء إلى صلاة المغرب كفترة أولى، ثم الفترة الثانية بعد صلاة المغرب، كما أن الضيف سيقوم بإلقاء خطبة الجمعة 17/2/2017 في مسجد محمد الصباح بالفروانية – قطعة (6).

وبهذه المناسبة، صرح مدير مكتب الشؤون الفنية سالم العنزي بأن هذه الدورة تأتي في اطار آلية منتظمة وخطة سنوية معدة سلفا، يتم تنفيذها بانتظام ويحضرها الأئمة والمؤذنون وطلبة العلم من كل محافظات الكويت، ويحاضر فيها نخبة متميزة من أهل الاختصاص من داخل الكويت وخارجها، لتطوير أداء الأئمة والخطباء والمؤذنين ورفع كفاءتهم العلمية.

وحث العنزي المعنيين بالمشاركة على ضرورة الحضور والحرص على المشاركة بفاعلية لأن هذه الدورة ومثيلاتها تعد فرصة عظيمة من فرص العلم التي يجب اغتنامها لأنها تسهم بشكل كبير في تنمية الحصيلة العلمية لديهم، وتعمل على صقل مهاراتهم.