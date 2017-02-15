برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تواصل المحافظة احتفالاتها الرسمية والشعبية بالأعياد الوطنية، بإقامة حفلها الخامس بمجمع «الأفنيوز» غدا الخميس، بعد صلاة المغرب.

الجدير بالذكر أن محافظة الفروانية حرصت على تجنيد جميع قطاعاتها وموظفيها من أجل تضافر الجهود والتفاعل الأمثل مع الاحتفالات الوطنية وجميع المناسبات التي تمر بها البلاد، لتظهر الاستعدادات للاحتفالات على مستوى الحدث، وسيشهد حفل «الأفنيوز» عددا من الفعاليات والفقرات النوعية التي تعزز الولاء وحب الوطن، وتدخل البهجة والسرور في نفوس الحاضرين.