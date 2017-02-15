أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، استقبالة لطلبات التسجيل لتصفيات البطولة العربية المفتوحة العاشرة للروبوت، والتي ستقام في العاصمة القطرية (الدوحة) من 19 الى 21 مارس 2017.

ومن جانبه، اشار محمد البقشي – منسق قسم العلاقات العامة والتسويق بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، إلى أن المركز ابتدأ باستقبال طلبات التسجيل للتصفيات المؤهلة للبطولة والتي ستكون تحت اسم التصفيات الكويتية التأهيلية للبطولة العربية العاشرة للروبوت من يوم 12 الى 26 فبراير 2017.

كما اضاف البقشي أن مثل هذه المسابقات والمشاركات تسهم في تشجيع الطلاب على العلم والمعرفة وتبرز طاقاتهم وقدراتهم بالعلوم والتكنولوجيا، وتنمي مهاراتهم في كيفية البحث العلمي، وهذا ما يأتي اتساقا مع اهداف ورؤية ورسالة المركز.

مختتما بأن تسليم طلبات التسجيل للتصفيات تتم عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز www.sacgc.org.