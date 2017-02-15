أعلن المعهد العالي للاتصالات والملاحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حصوله على الموافقة الرسمية من ديوان الخدمة المدنية لاستحداث البرنامج التدريبي (انظمة تحكم امنية).

وقال مدير المعهد الكابتن منذر الكندري في تصريح نقله بيان للمعهد ان برنامج (انظمة تحكم امنية) الذي سيتم تنفيذه بداية العام التدريبي المقبل يوفر فرص عمل جديدة لابناء الهيئة من الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة.

واضاف الكندري ان المعهد يعمل وفق منظومة وآلية محددة تؤكد عليها الادارة العليا للهيئة باستحداث وتطوير البرامج التخصصية والفنية المختلفة وقياس احتياجات سوق العمل من المخرجات الفنية والمهنية المدربة.

واوضح ان الاقبال المتزايد للالتحاق ببرامج المعهد المختلفة تلزم المعهد باتباع ومواكبة النظم العالمية في التدريب وضمان جودة البرامج التي يقدمها.

وذكر ان سياسة التدريب التي تنتهي بالتوظيف ليست بجديدة على المعهد لاسيما ان اقسام الملاحة والكمبيوتر و(السنترالات) تحافظ على هذه الآلية، مؤكدا مواصلة نفس الآلية مع متدربي برنامج (انظمة تحكم امنية).

واشار الى ان سوق العمل بحاجة إلى 300 خريج سنويا من مخرجاته، موضحا ان هذا الرقم يعد «مرضيا» لإدارة المعهد ودلالة واضحة على جديته وتعاونه الوثيق مع جهات سوق العمل.

ولفت الكندري الى مواصلة المعهد خططه الرامية لاستحداث وتطوير البرامج ومنها استحداث برنامج الألياف الضوئية في قسم التراسل وبرنامج البدالات الالكترونية من خلال قسم (السنترالات).

من جانبه، قال رئيس قسم (السنترالات) بالمعهد علي أسيري في تصريح مماثل ان البرنامج الجديد سيخدم 1160 طالبا خلال خمس سنوات مقبلة، مشيرا الى ان التخصص يتضمن ثلاث شعب تتناول الصيانة وتركيب الكاميرات الامنية.

واضاف اسيري ان التخصص الجديد يأتي استجابة لحاجة سوق العمل وحاجة وزارات ومؤسسات الدولة لفنيين لديهم القدرة على تركيب كاميرات امنية وصيانتها.

واوضح ان الجهات المستفيدة من التخصص الجديد تشمل وزارات التربية والداخلية والكهرباء والماء والإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة البترول الكويتية، مثمنا الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الهيئة وإدارة المعهد لتطوير واستحداث البرامج الجديدة.