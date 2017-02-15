أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن اطلاق فاعليات ثقافية زراعية لمدة اسبوع كامل بالتعاون مع جمعية المعلمين في إطار تعاونها المستمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة.

وقال مدير قطاع الزراعة التجميلية في الهيئة م.غانم السند في بيان صحافي ان تنظيم هذا الاسبوع يأتي في إطار احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية تأكيدا لأهمية المشاركة في مثل هذه الاحتفالات نشرا للوعي الزراعي بين الجمهور.

ودعا الجميع إلى المشاركة في فعاليات الاسبوع التي سوف تشمل محاضرات تثقيفية وتوعوية عامة في شتى المجالات ذات الصلة من نبات وحيوان واسماك.