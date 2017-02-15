كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن التقرير الذي يبين آخر أعمال وإنجازات اللجنة الخاصة بالمخيمات الربيعية من بداية عملها الرقابي فيما يتعلق بالإزالات والإنذارات والمخالفات لغاية شهر يناير 2017 حيث بلغت الإزالات 348 مخيماً مخالفاً لقوانين ولوائح البلدية.

وجاء في التقرير أن عدد الإنذارات الموجه للمخيمات المخالفة منذ بداية موسم التخييم بمحافظة الجهراء بلغت 424 ، واتت محافظة الفروانية ثانيا حيث بلغ عدد الإنذارات 123 وأخيرا محافظة الأحمدي حيث بلغت 53 إنذار ، وفي ما يخص الازالات بلغ عددها بمحافظة الجهراء 281 مخيماً واتت الفروانية ثانيا بعدد 35 ،تليها محافظة الأحمدي بعدد 32 مخيماً.

وأشار التقرير إلى عدد المخالفات التي حررت من قبل محافظة الأحمدي على المخيمات المخالفة من بداية عمل اللجنة بلغت 21 مخالفة ؛ موضحا أن هناك 56 مخالفة حررت من قبل محافظتي الجهراء والأحمدي تجاه البقالات وأماكن التأجير للدراجات النارية في البر الجنوبي والشمالي ، وان عدد المخيمات المرخصة من قبل البلدية لموسم 2016/2017 بلغ 1222 مخيماً وان البلدية حريصة على توفير خدماتها في أماكن التخييم من توزيع حاويات ومتابعة المخيمات والتأكد من وجود تراخيص بشكل دوري .

ودعت إدارة العلاقات العامة جميع مرتادي البر بالالتزام التام لقوانين وأنظمة البلدية وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى الرجاء عدم التردد بالاتصال على الرقم (184448) أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun