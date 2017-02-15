كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولة تفتيشية قامت بها النوبة (أ) و (ب) , وتركزت الجولة على منطقة سوق المباركية والشويخ، والتي أسفرت عن تحرير 51 محضر مخالفة .

وفي هذا السياق صرحت مديرة إدارة التدقيق و متابعة خدمات البلدية بمحافظة العاصمة إيمان الكندري، بأن الجولة التفتيشية أسفرت عن تحرير 51 مخالفة تنوعت ما بين فتح ملف بترخيص صحي منتهي ، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، وتداول المواد الغذائية الفاسدة، وأضافه مساحة قبل الحصول على ترخيص من البلدية ، وتداول المواد الغذائية قبل الحصول على الشهادة الصحية .