قال الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده رحبت بالرسالة التي تلقتها مؤخرا من دول مجلس التعاون عبر دولة الكويت بشأن العلاقات الثنائية، مؤكدا ضرورة العمل من اجل الارتقاء بمستوى هذه العلاقات.

وأوضح روحاني في تصريحات للصحفيين قبيل بدء زيارته لسلطنة عمان ودولة الكويت "نحن رحبنا بمبدأ الرسالة وسيتم خلال زيارتي لاثنتين من هذه الدول تبادل وجهات النظر بهذا الشأن".

وتابع إن "سياستنا قائمة على حسن الجوار وضمان الأمن في المنطقة وان إيران لم ولن تفكر بتاتا في أي اعتداء على احد أو أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كما أنها لا تريد فرض عقائدها الدينية او المذهبية او السياسية على الآخرين وان سياستنا طالما كانت قائمة على التعاون المشترك مع الاصدقاء والدول الاسلامية".

واكد ان طهران تولي اهمية قصوى لدول منطقة الخليج قائلا "أعلنا دوما ان دول المنطقة هي المسؤولة عن ضمان امن المنطقة.. وهي قادرة على ضمان الامن بنفسها".

وشدد على ضرورة التفكير في الوحدة والعمل على سد "الفجوة المزيفة التي اوجدتها القوى الكبرى بين المسلمين" مضيفا ان دول المنطقة طالما عاشت جنبا الى جنب وان أي سوء فهم يمكن تسويته بالحوار.

ولفت الى وجود ارضيات عديدة لتوسيع العلاقات بين ايران والدول الخليجية وان تطوير التعاون الثنائي سيكون احد اهم محاور المباحثات خلال هذه الزيارة.

واثنى على العلاقات الودية التي تربط ايران بسلطنة عمان ودولة الكويت مضيفا ان المنطقة تعاني عدم الاستقرار لذلك فإن محادثاته خلال زيارته المرتقبة هذه ستركز على القضايا الاقليمية بما فيها التطورات في العراق وسوريا واليمن ودور سلطنة عمان والكويت "البارز" في حقن الدماء باليمن.