أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، اليوم الأربعاء، أن العمل الخيري الكويتي سليم وبعيد عن شبهة دعم الإرهاب، مشيرة إلى أن كل التبرعات الخيرية تمر عبر وزارة الخارجية الكويتية.

وقالت الوزير الصبيح في جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية ردا على سؤال نيابي حول مدى وجود جمعيات خيرية كويتية داعمة للإرهاب أن وفد الخزانة الأمريكية زار البلاد العام الماضي واكد تعاون الكويت في هذا المجال وهو ما اكده أيضا وفد الكونجرس الامريكي الزائر للبلاد.

واضافت ان "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اصدرت عدة قرارات لتنظيم العمل الخيري ادت الى نتائج طيبة ومنها منع جمع التبرعات النقدية ورتبنا كل الامور التي تجعل الكويت في مصاف الدول الداعمة للعمل الخيري بدون اي شوائب".

واكدت حرص وزارات (الشؤون) والداخلية والخارجية على متابعتها لكل مخالفة، مبينة ان هذا التنظيم والمتابعة ساهم في ارتفاع الايرادات الخيرية الى الضعف في شهر رمضان الماضي وقلص مخالفات الجمعيات الخيرية إلى النصف.