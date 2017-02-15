أكدت الاستشارية ورئيسة قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى الجهراء، د. ريهام النصرالله، اليوم الأربعاء، أهمية اليوم التوعوي الصحي للأمراض الجلدية لبيان مخاطر تلك الأمراض، مشيرة إلى أن قسم الأمراض الجلدية بمستشفى الجهراء استقبل 80 ألف حالة خلال العام الماضي.

وقالت النصرالله على هامش افتتاح اليوم التوعوي للأمراض الجلدية الشائعة الذي ينظمه المستشفى بالتنسيق مع محافظة الجهراء سعي القسم لتنفيذ خطط المستشفى الرامية إلى زيادة الوعي حول الوقاية من الأمراض الجلدية وتوفير احدث طرق التشخيص والعلاج.

واضافت ان التوعية تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بسبل الوقاية من الامراض الجلدية والتقليل من الضغط على قسم الامراض الجلدية بمستشفى الجهراء.

وذكرت ان اجمالي عدد المراجعين لقسم الامراض الجلدية خلال العام الماضي بلغ 80 الف مراجع ومريض بمعدل شهري بلغ حوالي 9000 مراجع ومريض مؤكدة ان اكثر الامراض شيوعا هي امراض حساسية الجلد والصدفية والبهاق وحب الشباب.

وقالت ان القسم ونظرا لزيادة عدد مراجعين والمرضى استحدث عيادة الفرز لتقليل فترات الانتظار والمواعيد إلى جانب 15 عيادة عامة للامراض الجلدية والعيادات التخصصية مثل عيادة امراض الصدفية والتصبغات الجلدية والبهاق وعيادة امراض الشعر وجراحات الجلد والليزر مشيرة إلى افتتاح وحدة العلاج الضوئي قريبا.

وأوضحت ان دور قسم الامراض الجلدية لا يقتصر على العلاج فقط وانما يشمل الوقاية والتوعية وتثقيف المرضى حول تلك الامراض مؤكدة ان الفعالية ستتضمن معلومات وحقائق عن الامراض الجلدية الشائعة واسبابها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها وكيفية علاجها.