اختتمت لجنة الرقابة البيئية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي) فعاليات اجتماعها الأول برئاسة ديوان المحاسبة المقام خلال الفترة من 12-13 فبراير 2017 بإصدار عدد من القرارات والتوصيات المهمة.



وقالت عضو فريق البيئة سلمى العيسى: إن اللجنة اعتمدت المشاركة في الهدف الاستراتيجي الأول لخطة عمل الإنتوساي للتدقيق البيئي 2017-2019، والخاص بإعداد وتطوير وتحديث أدلة التدقيق الارشادية الموجودة لدى أجهزة الرقابة العليا، ووضع المواد الارشادية، وأجمع الأعضاء على المشاركة في النشاط الرابع حول تطوير دليل تدقيق بشأن كيفية قيام أجهزة الرقابة العليا بتعزيز دور الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، على أن يعد الديوان المسودة الخاصة بمشروع خطة العمل.

وأضافت العيسى أن الاجتماع استعرض مشاركة الديوان في الاجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل اليوروساي للمراجعة البيئية والتي أوصى خلالها باستخدام أهداف التنمية المستدامة كمشاريع تدقيق بيئي للجنة البيئة، وأهمية إنشاء قواعد بيانات بيئية في الأجهزة الرقابية، حيث أثنى رئيس مجموعة عمل اليوروساي للتدقيق البيئي د.آلار كاريس على تلك التوصية مع أهمية العمل على تبادل الخبرات العملية في هذا الجانب.

وأوضحت العيسى أن اللجنة اعتمدت مقترح الديوان الخاص بإعداد برنامج تدريبي حول إدارة النفايات الطبية، وتفعيل استخدام برنامج teamwork بين أعضاء اللجنة بناء على قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأرابوساي في اجتماعه الثالث والخمسين، حيث تم استعراض كيفية استخدام البرنامج ومحاوره الرئيسية وآلية طرق التواصل من خلاله وكيفية إنشاء المشاريع البحثية وإدراجها في البرنامج.