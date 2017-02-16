باهي ابوالعلا

قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م.قصي الشطي إن ورشة العمل للتعريف باستخدام windows 10 تأتي ضمن اتفاقية الشراء الجماعي المبرمة والناجحة مع شركة مايكروسوفت في استعراض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الشركة في تطوير منتجاتها وحلولها لاسيما نظم التشغيل ونظام تشغيل الإصدار الأخير لها.

جاء ذلك خلال كلمة للشطي في ورشة العمل التي أقيمت أمس لنظام التشغيل windows 10 بالتعاون مع شركة مايكروسوفت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الشطي أن نظام windows يتم استخدامه بشكل واسع والنظام الجديد للشركة يتيح ميزات خاصة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني وحماية الأجهزة الحكومية من الاختراق إضافة إلى العديد من الميزات التي ستسهل عمل الجهاز المركزي والارتقاء به لتقديم خدمة افضل وتطوير النظام الآلي له.

من جانبه، أكد مدير تطوير النظام التقني للأجهزة الحكومية بمنطقة الخليج العربي بشركة مايكروسوفت م.هشام سعد أن النظام الجديد للتشغيل windows 10 سيتيح العديد من الخدمات الجيدة التي ستسهل العمل في العديد من الأجهزة الحكومية في الكويت مشيرا الى أن 65% من الاختراق للأجهزة الحكومية تأتي من خلال خلل في النظام الداخلي للمؤسسات مما أوجب على شركة مايكروسوفت تحديث نظام لعمل حماية اكبر لضمان عدم اختراق الأجهزة الحكومية وهذا ما سيوفره نظام التشغيل الحديث windows 10، موضحا ان مايكروسوفت اعطت دورة تدريبية لمدة اسبوعين في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأميركية لتعريف الموظفين بكيفية استخدام windows 10 والإلمام بجميع التفاصيل الخاصة باستخدامه والميزات الجديدة الخاصة بنظام التشغيل الحديث.

وأضاف انه لاول مرة سيقوم نظام windows 10 بتجديد ذاته تلقائيا دون الحاجة الى استخدام وتنزيل نسخ اخرى وذلك على غرار تطبيق ios المتاح من شركة apple حيث ان الشركة ستقوم بتنزيل ميزات جديدة وتحديث كل البيانات لدى المستخدم تلقائيا دون الحاجة الى استخدام نظام جديد.