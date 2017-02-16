باهي أبوالعلا

عبر الباحث في التراث الكويتي مدير تحرير مجلة «البيان» صالح المسباح عن فخره بتوسعة المكتبة التراثية وزيادة عدد ما تحتويه من كتب ومؤلفات، مضيفا أنها تضم عددا من الكتب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومؤلفات إنجليزية وأخرى عن الغوص والرياضة ومناطق الكويت وغيرها عن النفط والعملات والجغرافيا والطوابع، فضلا عن وجود كتب نادرة ولها سوق رائجة كشخصية نجم او حكام الكويت السابقين التي تلقى رواجا كبيرا، إضافة لمؤلفات د.يعقوب الحجي.



وأشار المسباح، خلال إعادة افتتاح المكتبة مساء اول من امس، إلى أن عدد الكتب فيها ارتفع من نحو 4 آلاف إلى 8 آلاف كتاب العام الحالي وهي للقراءة والتثقيف إضافة إلى الاقتناء، معبرا عن سعادته بأن يكون افتتاح المكتبة للعام الحالي بحضور الشاعر والأديب د.خليفة الوقيان، مذكرا بأن افتتاحها لأول مرة منذ 9 سنوات كان تحت رعاية أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين د.عادل عبدالمغني.

وأشار إلى أن المكتبة كانت بحاجة إلى توسعة كبيرة، وهذا العام تمت توسعتها إلى الضعف وتمت زيادة عدد الكتب والأرفف والمعلومات التي تحتويها، مع الاهتمام بها.



وأشار إلى انه كرس ما يقرب من 40 عاما لتجميع المطبوعات الكويتية والعدد الأول لها إضافة إلى المجلات العالمية المكتوبة بلغة عربية، حيث انه قام بتجميع ما يقارب من 6 آلاف مجلة حول العالم، وان مكتبته المنزلية بها ما يقارب من 100 ألف كتاب و50 ألف مجلة وجريدة و10 آلاف صورة فوتوغرافية، وان الحفاظ على الكتب يكون من خلال جو بارد وتغليفها من خلال بعض المجلدات المصنوعة من مادة النايلون.

من جانبه، أكد الشاعر الأديب د.خليفة الوقيان أن صالح المسباح رجل وهب نفسه لخدمة البحث والباحثين، حيث انه لا يكتفي بما يعرضه في المكتبة، بل يضع مقتنياته النادرة بين ايدي الباحثين وان كثيرا من الباحثين في الكويت مدينون له بتوفير مصادر نادرة لم يستطيعوا الوصول إليها لولا مساعدة المسباح، وان المكتبة متخصصة بالمطبوعات المحلية لأنها مجتمعة بمكان واحد، وتوفر الكثير من الجهد والوقت للبحث عن أي معلومة يرغب فيها الباحث.



بدوره، قال أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين د.عادل عبدالمغني: انه لمن الشرف أن تتم دعوتنا لحضور افتتاح المكتبة الكويتية التراثية التي تحتوي على كنوز تراثية تسرد تاريخ الكويت وتراثها والأدب وكل ما تحتويه من ثقافة كويتية، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي قام به المسباح لجمع تلك النوادر التي من الصعب تجميعها ولا توجد في أي مكتبات أخرى الا في المكتبة التراثية.