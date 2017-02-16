دارين العلي

ضمن الاحتفالات التي ينظمها مكتب الشهيد بمناسبة الاعياد الوطنية، ينطلق عصر اليوم الماراثون الرياضي لمهرجان شكرا في ساحة السفارات بمنطقة مشرف بمشاركة اكثر من 1000 متسابق تم تسجيلهم حتى عصر الأربعاء ومازال الباب مفتوحا حتى عصر اليوم.

ودعت الوكيل المساعد مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير في تصريح صحافي الجمهور الى المشاركة في الماراثون شكرا الذي سيكون بمسافة 4 كيلومترات، لافتة الى ان المشاركات ستكون لثلاث فئات من المحترفين والمعاقين والفئة الثالثة للرجال الذي تم تقسيمه لثلاث مجموعات، الاولى منها (15 الى 25 سنة) الثانية من (26 - 44 سنة) والثالثة لأكثر من 45 سنة، بينما تم تقسيم فئة النساء الى مجموعتين، الاولى من (15 - 26 سنة) والثانية من (26 وأكثر)

وأضافت ان الماراثون الرياضي سيشارك في تنظيمه وزارات (الصحة - الداخلية - الاعلام) الهيئة العامة للشباب والاتحاد الرياضي لألعاب القوي ونادي الفتاة، بالإضافة الى مشاركة فريق الدراجات النارية (هارلي) الذي سيقوم اعضاؤه برفع الاعلام الوطنية والسير امام المتسابقين، مشيرة الى ان هناك جوائز قيمة للعشرة الأوائل الفائزين من كل فئة والذي ستوزع فى الحفل الذي سيقام نهاية الماراثون، مبينة ان آخر موعد للتسجيل سيكون مفتوحا حتى الساعة 2 ظهر اليوم وذلك عن طريق الموقع الالكتروني لمكتب الشهيد.

وذكرت فاطمة الامير ان المكتب يحرص على تسليط الضوء على تضحيات شهداء الكويت حيث سيتم عرض فيلم سينمائي (أوفيه) ومدته 55 دقيقة على شاشة سينما الحمراء الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة.