نظمت الحملة المتنقلة لتنظيف الشواطئ بالمبرة التطوعية البيئية حملة بيئية لتنظيف ساحل الابراج وساحل شرق بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة ومدارس وزارة التربية ومرشداتها ومدارس خاصة بهدف تشجيع العمل التطوعي وزيادة الوعي البيئي ضمن مشروع رفع المخلفات بدعم ورعاية من الامانة العامة للاوقاف ووزارة الدولة لشؤون الشباب.

وصرح وليد الفاضل - رئيس رئيس فريق الغوص الكويتي بالمبرة بأن مشاركة جهات عديده في الدولة لتنظيف الشواطئ الكويتية تدل بكل وضوح على حرص الجميع على نظافة شواطئنا وحب العمل التطوعي في هذا المجال، وبين أن طالبات وزارة التربية والمدارس الخاصة إضافة إلى بلدية الكويت والشركة الكويتية العالمية للبترول قد قاموا مشكورين بمساعدة المبرة بالعمل ضمن الحملة، ونتيجة لهذا العمل البيئي الكبير تم تجميع مجموعة من أكياس القمامة والتي بها مخلفات بلاستيكية ومخلفات اخرى يرميها رواد الشواطئ مما يؤثر سلبا على البيئة البحرية والساحلية وكائناتها، وتمنى أن تشدد العقوبات على المخالفين حتى نضمن أن تكون بيئتنا وسواحلنا سليمة.