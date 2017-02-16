عادل الشنان

طالب الناشط في القضية الإسكانية وعضو لجنة أهالي جنوب المطلاع التطوعية مشعل الهاجري المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتشكيل لجنة مختصة بأخطار الإشعاعات والتلوث البيئي لتهتم بمراقبة سير عمل الشركات التي ستنفذ عمليات تفجير الأراضي في مشروع جنوب المطلاع السكني لضمان عدم انبعاث ملوثات من تلك العمليات تضر بالبيئة وصحة أهالي المدينة مستقبلا مع الإعلان عن الدراسات التي تم عملها للتأكد من عدم وجود أي نوع من أنواع الأخطار البيئية قد تنتج عن المواد المتفجرة المستخدمة للحفر وتكسير الصخور والأراضي الصلبة، مؤكدا ضرورة الحرص والدقة في اختيار المواد المستخدمة لان العديد من الدراسات أثبتت أن بعض مواد التفجير مثل الديناميت او TNT المستخدمة في التكسير أو الحفر قديما قد تسبب مخاطر بيئية مع مرور الزمن وهذا الأمر مرفوض في مدينة جنوب المطلاع التي ينتظرها ما يقارب 30 ألف أسرة كويتية، تأمل هذه الأسر أن تكون جنوب المطلاع المدينة الذكية متكاملة الخدمات صديقة للبيئة تمتاز بمناخ صحي خال من الأخطار البيئية.



وثمن الهاجري جهود المؤسسة السكنية في العمل على استخدام سبل وطرق من شأنها إنجاز الأعمال في وقت سريع جدا وتوفير الوقت والجهد بشكل كبير إلا أن الحفاظ على البيئة السليمة لمدينة جنوب المطلاع أمر في غاية الأهمية ويحتاج إلى حرص شديد من جميع الجهات الحكومية لضمان ذلك حتى لا تكون مدينة جنوب المطلاع مثل منطقة «أم الهيمان» التي أصبحت منطقة شبه موبوءة بيئيا والدليل على ذلك حكم المحكمة الذي صدر مؤخرا لصالح احد المواطنين والذي يلزم المؤسسة بتعويضه نتيجة إعطائه سكنا في منطقة غير صالحة بيئيا للسكن، ومشددا على ضرورة إشراف وزارة الداخلية ممثلة برجالاتها المختصين بعمليات التفجير على هذه المهمة بشكل كلي لضمان عدم وقوع أخطاء قد تتسبب في إصابة او ضرر بعض العاملين أو أصحاب المخيمات القريبة من أعمال إنجاز وإنشاء البنى التحتية لمدينة جنوب المطلاع.