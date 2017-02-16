عادل الشنان

أعلن الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات بديوان الخدمة المدنية أحمد العبدالجليل عن بدء الديوان في إصدار حزمة من الخدمات الإلكترونية التي ستقدم لموظفيه وللجمهور عن طريق الموقع الإلكتروني للديوان وعن طريق أجهزة الهواتف الذكية وذلك كمرحلة تجريبية قبل إطلاقها على مستوى جميع الجهات، مضيفا أن ذلك يتم تزامنا مع إدخال التوقيع الإلكتروني في النماذج الإدارية والتعاملات الإلكترونية للمستفيدين وإنجاز معاملات الغير التي توفرها النظم المتكاملة بالمستقبل القريب لخدمة ما يزيد عن 55 جهة في الكويت.

وأوضح العبدالجليل أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدأ الديوان في استضافة ممثلي الهيئة لاستقبال موظفي الديوان وذلك خلال الفترة من 1/2/2017 حتى 28/2/2017 لتزويد موظفي الديوان بالتوقيع الإلكتروني الخاص بكل منهم لإنجاز الخدمات الإلكترونية الجديدة باستخدام التوقيع الإلكتروني والذي يتميز بمواصفات أمنية مبنية على التشفير والحماية.

وذكر أنه بالتنسيق والتعاون مع ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة بالديوان، فقد تم الإعداد والتجهيز للعمل على بدء تسجيل التوقيع الإلكتروني لموظفي الديوان وذلك من خلال التعميم ونشر خطة التنفيذ لجميع القطاعات والإدارات العاملة في ديوان الخدمة المدنية لتحفيزهم على الحضور لتسجيل التوقيع الإلكتروني والذي يعتبر شهادة إلكترونية رقمية يتم تحميلها على البطاقة المدنية الذكية بناء على طلب صاحب البطاقة سواء كويتي الجنسية او غير كويتي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من القطاعات والجهات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويجب على الموظف حفظ كلمات السر الخاصة به والمسجلة باسمه والتي من خلالها يستطيع المرور بها إلى الأنظمة، وعدم الإفصاح عنها وإبلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية عند فقدان البطاقة المدنية الذكية حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية.

وذكر العبدالجليل أن تطبيق التوقيع الإلكتروني على جميع قياديي وموظفي الديوان يعتبر المرحلة الأولى للبدء بتطبيق التوقيع الإلكتروني على النماذج الإدارية التي يستفيد منها كل من مسؤولي وموظفي ديوان الخدمة المدنية، بعدها سيتم تعميم هذه المرحلة على جميع مؤسسات الدولة التي تستخدم النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية.