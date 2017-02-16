عبدالهادي العجمي

في إطار سعي نقابة العاملين في شركة ايكويت نحو توفير أقصى درجات الأمن والأمان لموظفي الشركة داخليا وخارجيا وحل جميع مشكلات الموظفين، التقى وفد من مجلس إدارة النقابة وزيرة الشؤون لعرض المقترحات النقابية بما يعود بالنفع على العاملين والعاملات في شركة إيكويت، حيث كان اللقاء مثمرا وإيجابيا مع الوزيرة.



وشكر الوفد د.هند الصبيح على حسن استقبالها واستماعها لاقتراحات النقابة وحل السلبيات، حيث تقدمت النقابة باقتراح لإنشاء لجنة ثلاثية عن طريق التعاون بين النقابة والقوى العاملة وإدارة الشركة لحل الأمور العالقة ومعالجة السلبيات وحفظ حقوق العاملين والعاملات.



وقال أعضاء الوفد: لمسنا من اللقاء مع الوزيرة اهتمامها بالعنصر الوطني والشباب بشكل خاص.