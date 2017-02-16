كريم طارق

زار الهيئة العامة للقوى العاملة السفير السويسري لدى الكويت السفير الدو دي لوكا والمدير الإقليمي للبرنامج العالمي للهجرة والتنمية للشرق الأوسط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون باسكال راس ومسؤول البرنامج العالمي للهجرة والتنمية آية مرقة.

والتقى الوفد الزائر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح ونائب المدير العام للتخطيط واعتماد المهارة المهنية د. مبارك العازمي ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية م.خلود الشهاب.

وعبر المطوطح عن ترحيبه بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين وتفعيل التعاون في مجال القضايا المتعلقة بالعمل، كما رحب بزيارة باسكال راس المدير الإقليمي للبرنامج العالمي للهجرة والتنمية للشرق الأوسط للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التي لها إسهامات كبيرة في المنطقة من خلال تمويل العديد من مشاريع التعاون الإقليمي بين الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها.