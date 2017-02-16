وزعت الكويت أمس أكثر من 2000 حقيبة مدرسية ولوازم القرطاسية على طلبة المدارس بقضاء مخمور التابع اداريا لمحافظة الموصل الواقعة غربي اربيل.



وقال مسؤول المساعدات الانسانية بمؤسسة البارزاني الخيرية اسماعيل عبدالعزيز لـ «كونا» أمس ان هذه الحقائب ولوازم القرطاسية المقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة تأتي لحاجة طلبة منطقة مخمور اليها للنهوض بواقع التربية والتعليم في المنطقة.



واضاف انه تم توزيع 1790 من الحقائب المدرسية والقرطاسية على اربع مدارس في حدود قضاء مخمور والذي اعادت قوات البيشمركة السيطرة عليه وعملية التعليم فيه مستمرة.



واشار الى انه تم توزيع 300 حقيبة مدرسية ولوازم القرطاسية على مدرسة في قضاء كلار التابعة اداريا لمحافظة السليمانية نظرا لحاجة الطلاب الى تلك المساعدات.