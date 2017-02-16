سعد الرشيدي

أقام نادي وعي المتخصص في التنمية البشرية والتابع لمجموعة ثمين التطوعية ندوة بعنوان «شعوا سعادة» استضاف فيه المدربة دلال القناعي.

وفي محاضرتها قالت القناعي إن السعادة هي الشعور بالبهجة والاستمتاع منصهرين معا، لافتة إلى أن الإحساس بالشيء يسمو على مجرد الخوض في تجربة تعكس ذلك الشعور وتجعله يحكم على حياته بأنها حياة جميلة ومستقرة خالية من الآلام والضغوط على الأقل من وجهة نظر ذلك الشخص.

كما أكدت القناعي أن الوسائل التي تحفز الإنسان على إحساسه بالسعادة هي كيفية التأمل لوضع أهداف للنفس ليتم تحقيقها، فالشخص المشغول دائما والمثقل بأعباء العمل، الطريقة الأكثر فاعلية له لكي يكون سعيدا ويبتعد عن الاكتئاب الذي يكتسبه مع دوامة العمل، هو إحراز تقدم ثابت ومطرد لأهداف وضعها لنفسه.



كما تطرقت القناعي الى خبراتها الخاصة المتعلقة بالسعادة التي لاقت استحسان وإعجاب الحضور وأيضا للمعتقدات الشخصية ودورها في جلب السعادة نصيب من هذه الندوة التي أضافت نوعا من التغيير الإيجابي والانتعاش على المتلقين في كيفية تغيير حياتهم للأفضل وتطوير الشخصية والإحساس بالرضا والسعادة.

بدورها، قالت رئيسة نادي وعي فاطمة الرومي ان السبب الأساسي لإنشاء نادي وعي للمحاضرات هو توفير محاضرات مجانية مثمرة في مجالات الحياة بالتعاون مع أفضل المدربين المعتمدين محليا وإقليميا وذلك للأفراد العاملين أو الذين يصعب عليهم الالتحاق بدورات تدريبية بسبب ضعف قدراتهم المادية وهذا كله جاء بسبب إيماننا الكامل بأهمية التنمية الذاتية والبشرية في الارتقاء بالنفس والتطوير المستمر، فحين يعي الفرد قدراته وإمكاناته فانه سيكتشف آفاقا جديدة ويعيش حياة افضل.