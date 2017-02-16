جاسم التنيب

أوضح مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي ان البلاد تأثرت أمس بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا مع كتلة هوائية رطبة ورياح جنوبية شرقية ادت الى تكون بعض السحب المنخفضة والمتوسطة المحملة بأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق ومن المتوقع ان تستمر فرص الامطار خلال الساعات القليلة القادمة ثم تبدأ فرصة هطولها تقل وتبدأ الاجواء بالتحسن بدءا من اليوم.

وكان القراوي قد صرح قبل يومين لـ«كونا» انه رغم الجو المشمس الذي ساد البلاد اول من امس الثلاثاء الا ان الاربعاء ـ كما توقع ـ شهد طقسا باردا مع سقوط أمطار خفيفة، حيث كان الجو غائما والرياح متقلبة خفيفة السرعة تراوحت ما بين 6 و20 كيلومترا في الساعة.

أضاف القراوي ان هذه الأجواء معتادة في الكويت مع نهاية فصل الشتاء وقرب الربيع ودخول فصل الصيف الذي توقع ان يكون شديد الحرارة هذا العام.

من جهة أخرى، بلغت كمية الأمطار التي هطلت على المملكة العربية السعودية بمنطقة عسير إلى 105 ملم، وخلفت كوارث شديدة بالمنطقة من دمار الطرقات والشوارع، وإتلاف بالممتلكات حتى وصل الأمر الى الوفاة والاصابات لعدد محدود من المواطنين السعوديين والمقيمين، حيث هرعت الأجهزة المعنية على الفور الى هذه المواقع وتم انتشال الضحايا ونقل المصابين الى المستشفيات وتم رفع السيارات من موقع الفيضانات، وتعتبر هذه الأمطار التي تعرضت اليها بعض مناطق السعودية لم تحدث منذ سنوات طويلة.