أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد انها تتابع مشروع مبنى الركاب «2» بمطار الكويت الدولي انطلاقا من دورها في إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي خصت به «كونا» أن متابعتها تأتي أيضا في إطار اختصاصها بمتابعة العقود والارتباطات التي تبرمها الدولة لضمان عدم مخالفتها لأحكام القوانين السارية وللتأكد من تنفيذها وفق ما نص عليه العقد أو الارتباط من بنود ومراحل.

وأوضحت أنها شرعت في وضع خطة متابعة لكل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة من خلال عقود وارتباطات مستهلة هذه المشاريع بعقد إنشاء مبنى الركاب «2» بمطار الكويت الدولي وطلبت من وزارة الأشغال العامة تزويدها بعقد إنشاء مبنى الركاب «2» بمطار الكويت الدولي وبعض البيانات والمستندات التي تمكنها من متابعة تنفيذ هذا العقد وفق ما نص عليه من بنود ومراحل ودون مخالفة للقوانين المعمول بها.

وقالت انها ستوالي طلب مثل هذه الإفادات والمعلومات حول باقي المشاريع الوطنية الكبرى من الجهات المختصة حسب الخطة الموضوعة.