محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية اليرموك التعاونية عن ولادة مجلس إدارة جديد بالكامل مكون من تسعة أعضاء، وهم على النحو التالي:

عبدالرحمن محمد علي الرميح في المركز الأول بواقع 236 صوتا، تلاه عبدالرحمن وليد خلف بن سلامة في المركز الثاني ب 143 صوتا، وجاء في المركز الثالث سعد محمد حمد الصانع حاصدا 134 صوتا ثم عبدالعزيز عبدالكريم حسن مال الله في المركز الرابع بواقع 130 صوتا، تلاه وليد محمد زبار الجميلي الحربي بعدد 120 صوتا في المركز الخامس.

ثم محمد حسن محمد الفارس في المركز السادس بواقع 98 صوتا، تلاه ماجد محمد عبدالله البليهيس حاصدا 90 صوتا في المركز السابع، ثم أحمد عبدالله عيسى القصار في المركز الثامن بواقع 81 صوتا، ليأتي علي حمد العلي المجبل في المركز التاسع بعدد 53 صوتا.

هذا، وكان مقررا أن يعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول مساء أمس لتوزيع المناصب.