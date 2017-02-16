الشريعان: مهرجان «حكاية وطن» يعبر عن الهوية الوطنية ويعزز قيم الولاء والانتماء





قال محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا إن المناسبات الوطنية المجيدة ذكرى وعبرة نستلهم منها مدى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الأجيال الحالية والدور المنوط بهم لتمهيد السبل نحو غد مشرق ومستقبل آمن يكون نقطة انطلاق للأجيال القادمة نحو مزيد من التقدم والرقي.

وأضاف المهنا خلال المهرجان الوطني الثامن «حكاية وطن» الذي أقامته ثانوية فاطمة بنت الوليد للبنات بمناسبة الاحتفالات الوطنية، أنه ولكي تتحقق الأهداف التربوية لابد أن تستمد مقوماتها من المجتمع نفسه حتى يكون هناك تكامل بينها وبين المجتمع من خلال برامجها في تربية الأبناء وتنمية مواهبهم وقدراتهم وإعدادهم اجتماعيا وتزويدهم بمعارف وقيم الولاء والانتماء.

وتابع أن تكريم طالبات ثانوية فاطمة بنت الوليد المتفوقات أواخر العام المنصرم كانت له أهمية خاصة تجلت في تشجيع روح المثابرة والتميز وغرس فضيلة العلم والمعرفة في نفوس أبنائنا وبناتنا، فمن هم على مقاعد الدراسة اليوم سيكونون في الغد القريب سدنة الوطن وأعمدة حصنه المنيع.

وختم المهنا كلمته بتوجيه الشكر الى القائمين على الادارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية وثانوية فاطمة بنت الوليد على جهودها المخلصة والمختارين والشيخ دعيج الخليفة تواصله ومتابعته للأنشطة والفعاليات الوطنية، وجميع الاخوة الحضور، وكذلك أولياء الأمور والطالبات المتفوقات اللاتي حققن تفوقا دراسيا عكس عزمهن الصادق وتفانيهن في طلب العلم.

من جهتها، قالت مديرة المدرسة خالدة الشريعان في كلمة ألقتها بهذه المناسبة ان هذا المهرجان يعبر عن الهوية الوطنية ويعزز قيم الولاء والانتماء لكويتنا الحبيبة ولقائد الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فإننا نعيش أعراسا وطنية متمثلة بعيدي الاستقلال والتحرير والذكر الحادية عشرة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم، كما انها تواكب حدثا وطنيا تربويا وهو المؤتمر الطلابي الأول «المواطنة وتحديات العصر».



وفي نهاية الحفل كرمت مديرة مدرسة فاطمة بنت الوليد محافظ العاصمة على جهوده الدائمة والحثيثة في دفع أبنائنا وبناتنا وتشجيعهم على المزيد من الدراسة تمهيدا للتحصيل العلمي المتوخى، كما كرمت الشيخ دعيج الخليفة ومختار القيروان والصليبخات بالوكالة ومدير منطقة العاصمة التعليمية وعددا من المدارس المشاركة في انجاح هذا العمل الوطني. من جهته، كرم المهنا مديرة المدرسة خالدة الشريعان على جهودها الواضحة والنتائج المتقدمة التي حصلت عليها طالبات المدرسة.