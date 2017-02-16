عادل الشنان

كشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعكف على بحث الدراسة المقدمة من الشريك الكوري بشأن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، والتي تطلب إلغاء فكرة توزيع القسائم، وأن تكون أنماط البناء في المدينة بتنفيذ حكومي، لضمان جعلها مدينة ذكية تعتمد في إنتاج نسبة كبيرة من طاقتها على الطاقة النظيفة سواء المستمدة من الشمس أو عبر عمل مشروع توربينات الرياح.

وأكدت المصادر لـ «الأنباء» أن المؤسسة لابد أن تبت في الدراسة قبل توقيع عقد تصميم وتخطيط المدينة نهاية الشهر الجاري أو مطلع مارس المقبل كحد أقصى، حتى يتم إدراج الفكرة في بنود العقد وتحديد الآلية التي سيعتمد عليها في التنفيذ، فضلا عن مخاطبة الجهات المعنية لأخذ الملاحظات الخاصة بمواقع خطوط الكهرباء التي من المفترض إزاحتها من مواقعها الحالية.