حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله - عبدالعزيز الفضلي

كشفت وزارتا الصحة والتربية اللثام عن تفاصيل إصابة مواطنتين بما تردد أنه مرض الدرن الرئوي.

فقد قالت «الصحة» إن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الحالة الأولى بالدرن الرئوي بالفعل، لتقوم الوزارة على الفور بإجراءاتها الاحترازية.

وأضافت أن المواطنة المذكورة غادرت المستشفى بالفعل، وتتلقى العلاج حاليا في المنزل، حيث تتحسن حالتها بشكل جيد، وهو ما أكدته وزارة التربية.

وعن الحالة الثانية قالت «الصحة» إنها مصابة منذ عام 2016 بالتهاب درن في الرأس (التهاب السحايا) وتم إجراء الفحوصات لكل المحيطين بها، وأظهرت خلوهم جميعا من المرض، فيما تم نقل المصابة إلى العلاج بالخارج، حيث توفيت أثناء متابعة العلاج، مؤكدة أن الحالتين المذكورتين منفصلتان تماما.

من جهتها، أكدت وزارة التربية خلو مدرسة الترمذي من مرض الدرن الرئوي، وأن التأني في إعلان نتائج الفحوصات كان بسبب انتظار وصول تقرير «الصحة» الذي يؤكد ذلك، لافتة إلى إمكانية أن يقوم أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم لمراجعة وزارة الصحة «الصحة الوقائية» لإجراء فحص جديد للراغبين في المزيد من التأكد.