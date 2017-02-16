عاطف رمضان

تمكن فريق الطوارائ بوزارة التجارة والصناعة بمنطقة كبد نوبة "ج" بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط شركة تقوم بعملية غش تجاري في بلد المنشأ.

وأضافت الوزارة أن الشركة كانت تقوم بتغيير بلد المنشأ لطن و 360 كيلوغراماً خضروات من إنتاج كويتي على أنها منتجات خليجية لارتفاع سعرها مقارنة بالمنتجات المحلية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخضروات عبارة عن (فلفل أخضر حلو وملفوف وخس )، مشيرة إلى أن الشركة كانت تقوم بالتلاعب في أصل ومصدر البضاعة بهدف بيعها إلى جمعيات وأسواق موازيه للحصول على ربح أكبر بطريقة غير مشروعة .

وفريق التفتيش الذي احبط المخالفة هو "مشرف النوبة بفريق الطوارئ فراج المطيري والمفتشين - محمد الكندري و خالد الأستاذ و إبراهيم الكندري- " .