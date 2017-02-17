أعلن الملحق العسكري في سفارتنا لدى قطر العقيد الركن ناصر السمحان أمس بدء التمرين الكويتي القطري المشترك للحرس الأميري «صقر الخليج 2» والذي يستمر حتى الأول من مارس المقبل.

وقال السمحان لـ «كونا»، ان التمرين يأتي في إطار التمارين المشتركة بين الكويت وقطر وضمن التعاون الخليجي المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز الامكانيات العسكرية للمشاركين.

وأضاف ان هذا التمرين يعتبر الثاني بين الجانبين ويأتي بعد نجاح التمرين الأول الذي اقيم في الكويت في العام الماضي وحقق نجاحا لافتا من خلال التدريبات والدروس النظرية والتطبيقية التي شهدها.

وذكر ان التمرين يأتي بدعم من القيادات العسكرية بين الجانبين ويستهدف تعزيز الامكانيات العسكرية والقدرات الفنية للافراد المشاركين فيه اضافة الى تعزيز المهارات الفردية والجماعية وفقا للمستجدات الحديثة في التدريب العسكري.

وأوضح ان التمرين يهدف الى الاستفادة من خبرات الجانبين في مجال النظريات والتكتيكات العسكرية الحديثة وتبادل الخبرات المكتسبة من خلال التمارين والتدريبات التي اجراها كل جانب خلال السنوات الماضية.

وأفاد بأن التمرين المشترك يأتي وفقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وتوجيهات وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د.خالد بن محمد العطية ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن غانم الغانم.