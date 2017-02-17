د.طارق البكري أبنائــــي الصغـــــار فرحة الوطن



إعداد: د.طارق البكري



عندما نحتفل بالأعياد الوطنية نشعر بسعادة غامرة، نتذكر معا أيام الأجداد والآباء وبطولاتهم وأعمالهم وإنجازاتهم من أجل أن تبقى الكويت حرة مستقلة، وتبقى راياتها مرفوعة.



في هذه الأيام تظللنا أعياد الوطن، وتظل هذه الأفراح معنا على مدى العام، وليس في شهر فبراير وحده، فالأفراح لا تتوقف ما دامت الكويت حرة.. وإنجازاتنا لا تعرف الجمود ولا التحجر.. ففي العطاء استمرار وبقاء.. وخلود.. وكل يوم تمضي تثبت الكويت للدنيا أنها بلاد الإنسانية، وموطن الأخوة العربية والإنسانية والمحبة التي لا تنتهي.. ومنبع الخير الذي لا يجف.. حق لكم أيها الأصدقاء أن تفخروا بالكويت.. فهي الأم وهي البيت وهي الوطن الذي لا يترك أبناءه ولا يتركه أبناؤه.. الكويت كلمة في ثناياها الأمل.. لا تنحني عند المحن، ولا تتوانى عن مد يد العون لكل من يطلبها.. هي الكويت لا تنسى أحبتها.. عاشت الكويت الحرة الأبية الإنسانية.. وليست فرحتنا فرحة عيد في يوم من سنة.. بل كل يوم عندنا عيد اسمه «الكويت».. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبات الوطنية الجميلة أعواما عديدة، ونحن في سلام وأمام واطمئنان.. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ والدنا وأميرنا وقائدنا من كل سوء وولي عهده الأمين وكل بلاد العرب جميعا.. عشتم وعاشت الكويت.



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مكتبتي الفأرة المثابرة عنوان حكاية بين خمس حكايات للأطفال من تأليف كاتب كتب الأطفال المغربي أحمد بنسعيد، رسوم الفنانة نسرين خربوطلي، ومن إصدار دار «أصالة» المختصة في أدب الطفل بلبنان. يحكي هذا العمل الإبداعي بأسلوب أدبي فني شيق مناسب للمرحلة العمرية الموجه إليها: معاني التعاون من جهة، وتشغيل الإمكانيات الذاتية من جهة أخرى لأجل تحقيق النجاح الصعب! إذ كيف لفأرة تعيش في أسفل الأرض وطيرانها ولا أجنحة لها أنْ ترى الأشياء مِنْ عَلِ كما تراها الحمامة والطيور في السّماء؟ لا بدّ من بذل الجهود الفكرية والعضلية والعمل الدؤوب المتواصل لأجل الوصول للهدف الصعب.. حكاية تأخذ مَنْ قرأها مِنْ أطفالنا الأعزاء لعالم الحيوان، يستمتع بمناجاتها، ويأخذ الدروس النافعة منها، ليثابر وليجتهد كي يحقق في حياته نجاحات باهرة تفتخر بها أسرته ومحيطه والعالم بأسره! حكاية: مدرسة النجاح عنوان حكاية بين خمس حكايات للأطفال من تأليف كاتب كتب الأطفال المغربي الأستاذ أحمد بنسعيد، رسوم الفنان بيان الشربجي، ومن إصدار دار «أصالة» المختصة في أدب الطفل بلبنان. تحكــــي حكاية المعلمـــة «جمانة» المجتهدة النشيطة حين توجهت لمدرسة مهجورة وحولتها بفضـــــل اجتهادها وبمساعدة تلاميذها خطوة بخطوة إلى أجمل وأشهر مدرسة في البلاد كلها.. عمل إبداعي فني يقدم للطفل بلغة مشوّقة أخّاذة تزرع فيه روح الجد والعمل والتطوير..

قصة



السمكة التي طارت



قصة: طارق البكري عاشت السمكة صاحبة الفم الكبير والجسد الطويل والزعانف الممتدة تتنقل من بحر إلى بحر.. ومن عمق إلى سطح.. ومن بحر صغير إلى محيط واسع كبير. كانت السمكة تحب السفر.. ولا تقضي في مكان واحد يومين متتاليين.. شعرت السمكة بأن هذه البحار والمحيطات الواسعة الرحبة لم تعد تشبع حبها للرحلات والاستكشاف.. وبدأت تفكر بشيء جديد. سمعت من بعض الأسماك أنها وقعت مرة في شباك مخلوقات تعيش خارج الماء.. وأنها عندما خرجت من الماء تقطعت أنفاسها ولم تعد تستطيع التنفس من دون الماء.. وما أن أزيلت عنها الشباك.. حتى هاجت.. وتحركت بكل قوتها وتمكنت من الإفلات والعودة إلى البحر. ومنذ ذلك اليوم لم تعد تصعد إلى سطح الماء حيث ضوء الشمس.. وتفضل البقاء في ظلمة قاع البحر.. وفكرت السمكة ذات الفم الكبير أن تلك السمكة عقلها صغير ولا تتكلم الصدق، ولو كانت تفكر قليلا لأمكنها أن تعيش في أي مكان خارج البحار. أصبح صدر السمكة ضيقا رغم اتساع مساحات البحار والمحيطات.. تريد أن تخرج من هذا السجن الكبير.. قررت أن تصعد لترى العالم فوق الماء.. لكن بعض السمكات الحكيمات عندما علمن بأفكارها هذه حاولن أن يمنعنها وينصحنها.. لكن السمكة تشبثت برأيها وفكرتها ولم تعد تسمع غير نفسها.. صعدت السمكة ذات الفم الكبير إلى قرب سطح البحر. أصبح نور الشمس قويا.. لم تكن معتادة على ذلك.. سبحت نحو الأعماق وهي تفكر بالعودة بعد أن تميل الشمس إلى الغروب كي تتمكن من رفع رأسها خارج الماء.. وعند اقتراب المساء.. عادت السمكة ذات الفم الكبير إلى سطح البحر.. بدأت تخرج رأسها قليلا حتى ينقطع نفسها.. فتعيد رأسها إلى الماء في لحظات.. أخذت نفسا عميقا جدا وأغلقت خياشيمها.. رفعت رأسها كاملا خارج الماء فلفح وجهها الهواء المنعش.. رأت زرقة السماء الصافية.. لمحت الطيور تحلق في الفضاء بكل حرية. فرحت السمكة كثيرا بمغامرتها.. وعادت إلى البحر لتخبر بعض الأسماك بهذه المغامرة المدهشة.. لكن الأسماك جميعا لم تعجبهم هذه المغامرة.. اتهمتهن بأنهن صغيرات العقل، ولا يملكن عقلا كبيرا مثلها. وراحت السمكة تفكر بأنها لو تدربت على الطيران مثل الطيور التي شاهدتها وهي تطير في الفضاء ستطير بسهولة، خاصة أنها تملك زعانف كبيرة.. وجسمها طويل.. ولو حركت زعانفها الكبيرة بسرعة ستطير وتطير وتحلق في السماء. ظنت السمكة المسكينة أن الطيران في الفضاء يشبه السباحة في الماء.. وبعد أيام عادت السمكة ذات الفم الكبير إلى الأعلى.. مطت رأسها فوق الماء بعد أن أخذت نفسا طويلا وعميقا. رفعت جسدها خارج الماء مستعينة بذيلها القوي.. وحاولت القفز وتحريك زعانفها بقوة. وكان طائر جائع يحوم في المكان. شاهد الطائر هذه الفريسة اللذيذة الطعم تلمع فوق صفحة الماء.. فالتقطها بكل سهولة.. وحملها طائرا في الهواء.. ومن فرط جهل السمكة المسكينة ظنت نفسها تطير وتطير.. وفي النهاية كانت وجبة عشاء شهية للطائر المحظوظ وأسرته السعيدة.

حزايتنا لماذا فقط أمي تعمل؟ بقلم: باسمة حسين الوزان رحلت عاملة المنزل، وصارت أمي تعمل في البيت أكثر من ذي قبل، كانت للعاملة مهام محددة مثل الكنس والمسح، والغسل، والكي، ومهمات أمي هي الطهو وغسل الملابس، والترتيب، علاوة على الاهتمام بأمورنا جميعا. ومسؤوليات أخرى كمتابعة والديها وتسليتهما. مريم تحاول أن تساعد أمي لكنها تعود من العمل متعبة جدا، آية تدرس في الجامعة، وتحاول أن تقدم المساعدة ما أمكنها، وأخي الصغير عادل كان في البداية يعتمد على أمي تماما في كل شيء، لكنه صار يحاول أن يقدم مساعدة ولو كانت بسيطة جدا، أما أنا محمد فبعد عودتي من المدرسة، أدرس، وألعب، وإن أمكنني أن أقدم مساعدة يسيرة.. كانت المشاهد اليومية تتكرر على ناظري: أمي تطبخ ونحن نأكل، نحن نيام وهي تشتغل! نذهب إلى المدرسة، وأمي تحضر الوجبة، تغسل الأواني، تنظف البيت، تعد السفرة، ... وهكذا، إنه شيء لا يعقل! أكوام الملابس كالجبل، دون أن تشتكي من ملل، تبتسم ولا تسأل، تعمل وتعمل بلا كسل، نحن نسعد وهي تحتفل، هكذا هي الأم منذ الأزل. تساءلت في نفسي: ترى لماذا يجب عليها هي فقط أن تنجز كل هذه الأعمال؟ ألسنا أيضا مسؤولين تجاه أنفسنا؟ ترى هل تحتاج مساعدة أمي إلى تفكير وقرار؟ هل يصح أن أتفرج وأتألم لما يحصل؟ عندها قررت المساعدة على عجل، وأعين أمي بمختلف السبل، احترفت بعض أعمال التنظيف، وعندما يجلب أبي الفواكه والخضر، أساعد بنقلها إلى المطبخ، تعلمت أن أصبر وألا أنفعل، تعلمت تقطيع البطاطس والبصل، وصرت أخرج القمامة بلا جدل. كنت أصرف كثيرا من الوقت بين راحة ولعب، ونظمت جدولي لأتمكن من الجمع بين أنشطتي ودراستي ومساعدة أمي، ومن النعم التي حصدتها أنني ودعت الملل وبت لا أشكو الفراغ أبدا، وقد جلبت مساعدة أمي لي منافع كثيرة وخبرات رائعة أخرى. تعلمت من أبي تركيب الأضواء، وتصليح بعض الأعطال البسيطة، وحفظت أماكن عدة أبي في المخزن، وعرفت تقسيم أمي لأواني المطبخ، وأصبحت أرتب السفرة بطريقتي الخاصة. ذات مرة شاركت أنا وأخي الأصغر في تنظيف سيارة أبي، وأعانني أيضا في سقي الزرع، ولما اشترى أبي غسالة ذكية، فرحت أمي وقالت: هذه الغسالة ستخفف عنا الكثير من الجهد والوقت، يجب علي أولا أن أقرأ الكتيب لأتعلم استخدامها وأتدرب عليها جيدا.. ودون أن تشعر أمي أخذت كتيبات التعليمات المصاحبة وقرأتها بدقة، ونقلتها إلى والدتي وتمكنت من تجربتها وتشغيلها بسرعة وسهولة بعد أن اختصرت لها الإرشادات.. صار كل واحد في البيت يضع ملابسه على الحبل، وأصبحنا نتعاون ونتبادل الأدوار، وأحيانا أتكفل بمهمة غسل الملابس في الإجازة، أو أبادر لأخفف من أعباء أمي، وخلال فترة وجيزة صرت موضع ثقة أمي ومساعدها الأول، وكلما أقبلت عليها قالت: أهلا وسهلا بمحمد، مرحى مرحى أيها البطل. وفي يوم إجازة حضر أبي الشاي وتناولنا كعكة من صنع آية، وأعدت مريم وجبة الغداء، وتعاونا جميعا على غسل الأواني، عبرت أمي عن فرحتها بما يحصل عانقتني وقالت لنا: بفضل تعاونكم أصبح حالي أفضل، عدت للقراءة وصار العمل أسهل، وأسرع أكثر أكثر من ذي قبل، أزور والدي لفترة أطول، أطول من ذي قبل، وعدت أمشي وأتريض، وتمكنت من الراحة أكثر، أكثر من ذي قبل، ومع أهلي وأحبابي صرت أتواصل أفضل، أفضل من ذي قبل، وكنا جميعا فرحين بما قالته أمي. وأقول لكم يا أولاد: إن عمل المنزل نشاط مبهج يزيل الملل، إنه بر وإحسان من الولد والبنت تماما بالمثل، إن رضى أمي هو أحسن العمل، ومساعدة أبي هي عين العقل.

أسماء ومعان مناطق كويتية ٭ بيان: كانت ربوة مرتفعة، من صعدها بانت له البيوت المبنية في المنطقة المنخفضة، ومن ثم سميت بهذا الاسم لبيانها، وكانت من أفضل أراضي الكويت، وكان الشيخ أحمد الجابر الصباح يتردد عليها خاصة في فصل الربيع، وبعد ذلك بنى فيها قصرا من الطين. ٭ مشرف: وفي مشرف شيد الشيخ مبارك الصباح قصرا على ربوة تشرف على الأراضي الخضراء فسميت المنطقة بذلك الاسم. ٭ المسيلة: وسميت المسيلة بهذا الاسم لكثرة المياه التي تسيل منها في البحر. ٭ الزور: هي من المرتفعات الموجودة في شمال الكويت وكانت تسمى بـ «غفي» وهي عبارة عن تلال من الصخور القريبة من المطلاع، والزور أيضا في الجنوب، وكنا نذهب الى بحر الزور الغني باللؤلؤ الذي كان يعرف بهير الزور والذي كان لا يخلو من سفن الغوص، والزور في جنوب الكويت عبارة عن جبل فيه ميل واعوجاج والاسم له معنى آخر وهو الصدر في اللغة العربية فكانت المنطقة من قبل في صدر المناطق.. ولوجود النباتات الكثيفة بها أيضا سميت كذلك، وكان أهل البحر يسمونها بذلك لانحدارها. حتى صخورها تسمى «الزور» لأنها تشبه خف الجمل. ٭ الصوابر: أما الصوابر في حي الشرق فقد كانت أرضا صخرية قاسية وكل من يسكنها كان يصبر على ذلك، فلا يستطيع حفر بئر أو يضع أساسا لبيت إلا بشق الأنفس. ومن عاشوا فيها طويلا سموا بالصوابر جمع صابر. ٭ الفنطاس: الفنطاس من أقدم قرى الكويت الساحلية، كان فيها خزان خشبي تحفظ فيه المياه، وجاء الاسم من هذا الخزان الذي يسمى في اللغة العربية «فنطاسا»، وهناك خزان صغير في شمال الفنطاس يسمى بالفنيطيس، وقد ارتاد الناس هذه المناطق لوجود المياه العذبة فيها، وهي من القرى الزراعية الغنية بالسدر والأثل. ٭ الفروانية: كان أول من سكنها سرور بن فروان، وقد حفر فيها بئرا قبل أكثر من 60 سنة، وكانت تسمى الدوغة لوجود حفرة تحمى فيها النار للجص والجبس. ٭ خيطان: اسم لرجل سكن فيها وزرعها، وكل من زاره وقصده يقال له في اللغة أبرق فسميت بأبرق خيطان.

هل تعلم ٭ أن حرير العنكبوت أقوى 5 مرات من الفولاذ. ٭ أن الصوت الذي تصدره علبة المشروبات الغازية عند فتحها يصدر بسبب فقاعات غاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط في العلبة. ٭ أن أستراليا هي سادس أكبر دولة عالميا. ٭ أن الورد له أكثر من 100 ألف نوع وصنف. ٭ أن لندن لم تكن هي العاصمة الأولى لإنجلترا، بل أصبحت عاصمة رسمية لها في عام 100 للميلاد. ٭ أن أول تعداد عالمي للسكان كان في الصين التي تعتبر أكبر دولة عالميا من حيث عدد السكان. ٭ أن الاستخدام المتوازن للملح يساعد على ضمان عيش حياة صحية. ٭ أن أول قاموس للغة الإنجليزية صدر في 1755، وكتبه صموئيل جونسون.

قصة مصورة







اختلافات



بين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن.

