حريصون على توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص

أكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي فوزي المجدلي حرص الكويت على ايجاد حلول لتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل من الشباب الكويتي في شتى المجالات خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في تصريح لـ«كونا» عقب مشاركته في ورشة عمل «شبة الاقليمية حول تنمية المشروعات الصغيرة بدول مجلس التعاون» لبحث ومناقشة موضوعات دعم رواد الاعمال الشباب في مجال المشروعات الصغيرة.

وقال المجدلي ان البرنامج مهتم بتأهيل وتوظيف العمالة الوطنية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد برامج تدريبية متخصصة للشباب تؤهلهم للالتحاق بالعمل وادارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

واوضح ان البرنامج عقد العديد من الدورات للمبادرين الذين بلغ عددهم 310 مواطنين من الجنسين اضافة الى اعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لإنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسويقها من خلال الجمعيات التي تم التعاون معها لتسويق المنتجات فيها.

واشار الى انشاء حاضنة للمرأة وتقديم الدعم المادي لاصحاب المشروعات الصغيرة وتنظيم المعارض لرواد الاعمال الشبابي واقامة حملات توعوية تشجعهم على العمل بالمشروعات الصغيرة وغيرها من السياسات التي انتهجها البرنامج لتشجيع الشباب للتوجه الى العمل الحر.

وحول المشاركة في ورشة العمل، اوضح المجدلي انها تهدف الى تبادل الخبرات واستعراض تجارب كل دولة ومناقشة التطورات المستقبلية وبحث سبل اصلاح السياسات والقوانين في مجال دعم المشروعات الصغيرة في دول المجلس.

واضاف ان البرنامج قدم ورقة حول دوره في دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الباحثين عن عمل على ارتياد العمل الحر والذي يتسق مع رؤية واهتمام الكويت في تأهيل الشباب بما يمكنهم من تحقيق متطلبات العمل في القطاع الخاص.