أسامة أبوالسعود

كشف رئيس اتحاد عمال الكويت السابق ورئيس نقابة الشؤون حاليا سـالم شبيب اتخاذ الخطـوات العمليـة لإجراء انتخابات المجلس التنفيــذي الجديـد لاتحاد عمال الكويت خلال شهرين، معلنا ترشحه في الانتخابات المقبلة.

وكان حكم نهائي قد صدر لصالح رئيس الاتحاد الأسبق محمد الحضينة وعلى أثره تم وقف المجلس التنفيذي برئاسة سالم شبيب عن ممارسة مهامه وتتجه الأمور نحو انتخابات جديدة تمكن العمال من اختيار المجلس التنفيذي الجديد الذي يتكون منه رئيس الاتحاد والمناصب القيادية به.

وشهد اتحاد عمال الكويت الكثير من المحطات والصراعات منذ عودة المجلس الأخير برئاسة م.سالم شبيب الا ان الفترة الأخيرة شهدت نوعا من الاستقرار في الاتحاد خاصة مع تغيير العديد من رؤساء النقابات العمالية إلا ان الحكم الأخير أعاد الكرة في ملعب العمال لاختيار مجلس جديد لرئاسة اتحاد عمال الكويت.

على الصعيد النقابي أيضا صدر أمس الاول حكم نهائي لصالح نقابة عمال شركة البترول الوطنيــة الكويتيــة برئاسة عمار العجمي والذي أقامه مجلس النقابة السابق برئاسة محمد فالح الهاجري وبذلك يكمل مجلس ادارة نقابة البترول الوطنية برئاسة عمار العجمي مدته القانونية.