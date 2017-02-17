نكرم كوكبة من المواطنين حققوا العديد من الإنجازات التي يشار إليها بالبنان محلياً وإقليمياً وعالمياً

عادل الشنان

برعاية وحضور محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، بدأت المحافظة فعاليات احتفالاتها الكبرى بمناسبة ذكرى مرور 11عاما على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم، والذكرى الـ 56 لاستقلال الكويت ومرور 26 عاما على التحرير، حيث قامت أول من أمس باطلاق جائزة محافظة حولي للتميز 2017 للعام الثاني على التوالي بفندق الجميرا وسط حضور كبير من رموز العمل السياسي والأدبي والاجتماعي والإعلامي والتطوعي والفني واعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الكويت واعداد غفيرة من المواطنين والمقيمين.

وخلال الاحتفال، قال المحافظ الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف: يشرفني باسمي ونيابة عن اسرة محافظة حولي ان اتقدم باسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني 56 للاستقلال والذكرى 26 للتحرير والذكرى 11 على تولي صاحب السمو الامير مقاليد الحكم، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت واهلها وان يديم علينا نعمة الامن والامان والتقدم والازدهار.

وأوضح النواف ان محافظة حولي حرصت في هذا الحفل على تكريم كوكبة متميزة من أبناء الكويت الذين بذلوا الجهد وواصلوا العمل والعطاء فحققوا العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي والتي يشار اليها بالبنان وتكتب في سجل الإنجازات الكويتية بأحرف من نور ولاسيما تكريم نخبة من الجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام ومن ابنائنا الذين حققوا العديد من الإنجازات لخدمة الكويت واهلها طوال مسيرتهم الحافلة بالعطاء واستطاعوا ان ينيروا بتلك الإنجازات دروب العلم والمعرفة وان يرفعوا راية الكويت عالية خفاقة في المحافل الإقليمية والعالمية، لافتا الى تشجيع أبناء الكويت لبذل المزيد من الجهد لرفع راية الوطن، متوجها بالشكر الى الحضور على مشاركتهم في احتفالات محافظة حولي الوطنية لهذا العام، داعيا الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وان يديم الكويت منارة علم وعمل وأمن وأمان تحت قيادة صاحب السمو وسمو ولي العهد.

وعلى هامش الحفل، قال عبدالله الحبيل: «يا طيبة الكلام بعد تحية القوم الكرام»، ولاهمية هذا التكريم في قلبي سأنقل للحضور الكريم واقعة حدثت معي منذ ايام تتمثل في سؤال وجهه احد الاصدقاء الى عن سبب ابتعادي عن الاعمال الفنية وكانت اجابتي له ان المطروح حاليا لا يليق بالجمهور وانا احترم فني ورسالتي وجمهوري فكان رده «معقولة تضحي بالمبالغ الكبيرة علشان مبدأ»، واقول له تعال اليّ هنا وسترى هذا التكريم وهذا الجمهور وتعرف انني مصيب وهذه اللحظة تساوي ملايين الدنيا.

وتابع الحبيل: من الصدف الجميلة انني اول مرة التقيت فيها سمو ولي العهد الامين الشيخ نواف الاحمد كانت خلال تكريمي من قبل محافظة حولي حين كان محافظا لها حينذاك، واليوم اول مرة التقي بها نجله الشيخ احمد النواف ايضا في محافظة حولي لتكريمي.

هذا، وبدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني، ثم آيات من القرآن الكريم وعرض فيلم تسجيلي، وبعدها تكريم الفائزة بجائزة محافظة حولي للتميز 2017 وتكريم الجهات المساهمة في إنجاح احتفالات المحافظة وقدمت فرقة الأوركسترا الكويتية عرضا فنيا، ومشاركة من الفنان نبيل شعيل، كما شهد الحفل العديد من الفقرات الوطنية جسدت مدى الاعتزاز بالانتماء للوطن واظهار السرور، تعبيرا عن الفرحة بالأعياد الوطنية.

وقدم الفنان عبدالكريم عبدالقادر بمشاركة الشاعر ساهر والملحن عبدالله القعود والموزع عمار البني وناصر السعدون اغنية وطنية خاصة بمحافظة حولي بعنوان «احنا من الكوت».

المكرمون

جمعية الهلال الأحمر - د.هلال مساعد الساير

الأديب عبدالعزيز سعود البابطين

ينوب عنه: عبدالرحمن خالد البابطين

الشاعر عبداللطيف محمد البناي

الأديب د.خليفة عبدالله الوقيان

الأديب فاضل الخلف

ينوب عنه: الأديب عبدالله الخلف

د.أفراح جعفر ملا علي

الفنان عبدالله محمد الحبيل

الفنان خالد عبداللطيف العبيد

الفنان مصطفى أحمد الراشد

الفنان حسين جاسم

مخيم الأمل الجراحي الكويتي

د.عبدالرحمن طالب الرفاعي

محمد سالم الحصينان - Q8 Ping

م.مبارك طاهر

م.مريم جابر الحسين

ناصر عيسى الجيماز

سليمان عادل سليمان

حوراء فوزي القلاف

سندس جابر الفارسي

طلبة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع: العليا خليفة الصباح، إبراهيم عبدالله الخشتي، هديل غنام شنوف، لطيفة فواز الخزيم، عايشة بدر العازمي

م.منار فهد الحشاش

م.طارق محمد العثمان

فهيد ساير الديحاني

عبدالله طرقي الرشيدي

طارق محمد القلاف

فيصل جواد الموسوي

أحمد نقا المطيري

لاعب المنتخب عبدالرحمن صالح العنزي

عاطف فؤاد الدوسري

بسمة مساعد السعيد

جاسم عيسى النصرالله

الفنان بدر منصور المنصور

المساهمون في إنجاح الحفل

٭ وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم

٭ الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون الإدارية والمالية ـ مجلس الوزراء أسامة الدعيج

٭ الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات بالإنابة ـ مجلس الوزراء عبدالعزيز الماجد

٭ مدير إدارة الميزانية والرواتب ـ مجلس الوزراء ـ فواز القناعي

٭ مدير إدارة المخازن والنقليات ـ مجلس الوزراء عادل العسلاوي

٭ مدير إدارة الشؤون الإدارية ـ مجلس الوزراء أحمد العمار

٭ مدير الحسابات والصرف ـ مجلس الوزراء تماضر السلطان

٭ مدير إدارة العقود والمشتريات ـ مجلس الوزراء هند الكندري

٭ مراقب تنفيذ المشاريع ـ إدارة العقود والمشتريات ـ مجلس الوزراء بدور بهبهاني

٭ مدير عام مديرية أمن محافظة حولي اللواء عابدين العابدين

٭ مدير إدارة شرطة نجدة حولي المقدم راشد الهاجري

٭ مدير إدارة مرور محافظة حولي العقيد حمد المري

٭ مدير إدارة مباحث محافظة حولي العقيد وليد الفاضل

٭ مدير التوجيه المعنوي ـ الحرس الوطني المقدم بدر رويشد

٭ مدير إدارة إطفاء محافظة حولي عميد إطفاء محمد المحميد

٭ مدير عام الهيئة العامة للزراعة م. فيصل الحساوي

٭ فريق داعم أهالي الزهايمر د.ناصر المنيع

٭ فريق داعم أهالي الزهايمر فوزية أبل

٭ مدير منطقة حولي الصحية د. فهد الفودري

٭ مدير مستشفى مبارك الكبير د.نادر العوضي

٭ مساعد مدير مستشفى مبارك الكبير د. نادية الجمعة

٭ منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري

٭ مدير فرع بلدية محافظة حولي م. فلاح الشمري

٭ مدير إدارة صيانة محافظـة حولي للطرق والشبكـات م. مهند الخياط

٭ منصور السلطان

٭ عريفا الحفل بسام الجزاف وسودابة علي

فئات الجائزة

اختلفت فئات المستحقين للتكريم في جائزة محافظة حولي للتميز 2017 وشملت مختلف الجوانب بدءا من الدور الانساني والمساعدات وخاصة تلك المقدمة للشعب السوري خلال ازمته، والجهود المبذولة لاثراء الثقافة والأدب وتطوير الاغنية الكويتية الحديثة ونقلها من المحلية الى العالمية، وانتاج المؤلفات والترجمة والعمل الصحافي المتميز، والفن بمختلف انواعه، وطرق الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في اعمال الخير والتنمية البشرية، والانجازات الرياضية بالاضافة الى التميز في اداء الواجبات والاعمال على مستوى المؤسسات الحكومية.

من أجواء الحفل

٭ عرض فيلم وثائقي عن محافظة حولي يحكي تاريخها ومميزاتها على جميع المستويات.

٭ بث كلمات لعدد من مختاري المحافظة تحدثوا خلالها عن تاريخ مناطقها.

٭ قال الشاعر عبدالرحمن الريش ابياتا شعرية تغنى بها في حب الكويت.

٭ لاقت فعاليات الحفل استحسانا وتفاعلا من الحضور.

٭ جهود كبيرة بذلتها اللجنة المنظمة لخروج الحفل بصورة مشرفة.

٭ ترتيبات كبيرة قام بها الزميل منصور السلطـــان لتسهيل مهمة الصحـافيين.