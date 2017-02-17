صرح نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد بجمعية النجاة الخيرية د.جمال الشطي بأن الجمعية قامت بالتعاون مع شركة الاتصالات الكويتية VIVA بتدشين خدمة التبرع لعملاء الشركة الكرام من باب التسهيل على أهل الخير، مؤكدا ان الخدمة تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي توليها VIVA أهمية بالغة، وبهدف توفير المورد المالي والريع الخيري الممول للمشاريع الخيرية والإنسانية والدعوية بجمعية النجاة الخيرية ولجانها.

جاء ذلك خلال تكريم النجاة الخيرية لـ VIVA على دورها الريادي في خدمة العمل الخيرية عامة والتعاون مع الجمعية ودعم مشاريعها خاصة، وقد شمل التكريم فريق العمل بالشركة والمكون من مدير خدمات القيمة المضافة مقبول عبدالله، ومسؤولة خدمات القيمة المضافة للعملاء أوراد الشطي، ومديرة الذكاء التجاري نهلة الرشيد، في حين تسلم درع الشركة ايمن المطيري مدير أول في إدارة اتصالات الشركات بـ VIVA، وأوضح الشطي ان خدمة التبرع ستكون متاحة للجميع عبر الوسائل والطرق الاعلامية والالكترونية لأهل الخير في الكويت، لافتا الى ان VIVA بادرت بتوفير هذه الخدمة لعملائها الكرام، معربا عن شكر الجمعية وتقديرها للشركة والعاملين فيها، للمساهمة في توصيل رسالة الجمعية لشريحة كبيرة من أهل الخير في الكويت مواطنين ومقيمين.

وبيّن الشطي ان شركة الاتصالات الكويتية VIVA خصصت رقم (50443) لعملائها الكرام للتبرع والمساهمة بثلاث طرق، بحيث يمكن للمحسنين التبرع من خلاله للمشاريع الخيرية التي يتم اعتمادها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبينا ان التبرع متاح بـ 3 فئات مالية كالتالي: للتبرع بـ 1 دينار بإرسال رقم (1)، وللتبرع بـ 5 دنانير بإرسال رقم (5)، وللتبرع بـ 10 دنانير بإرسال رقم (10).

من جهته، بين مدير أول في إدارة اتصالات الشركات بـ VIVA أيمن المطيري ان الشركة لها دور كبير وفعال في خدمة المجتمع، حيث تقوم بالعديد من المشاريع الخيرية والصحية والاجتماعية الهادفة، ولها مشاركة فعالة في جانب الأمن والسلامة، حيث تقيم الشركة ولائم إفطار بشهر رمضان المبارك، كما تعتني بتكريم حفظة القرآن الكريم، وتقوم بتوزيع الجوائز على الفائزين، وتحرص على تنمية المواهب والطاقات الشابة الكويتية عن طريق تقديم دورات مميزة لهم في العديد من البلدان الخارجية لصقل خبراتهم وتخريج كوادر شابة وطاقات فاعلة وواعدة تخدم المجتمع.