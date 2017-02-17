نظمت جمعية بشائر الخير معرضا توعويا بالأفنيوز تزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وذلك انطلاقا من اهتمام جمعية بشائر الخير «المتخصصة في مكافحة المخدرات» بأهمية الإعلام والتواصل مع الجمهور للتوعية بمخاطر المخدرات، وسبل الوقاية منها، فقد باشرت حملتها الإعلامية تزامنا مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية بإقامة جناح لها في مجمع الأفنيوز الذي يعد من أكبر وأشهر المجمعات التجارية في الكويت.

وتتقدم الجمعية بهذه المناسبة بوافر الشكر والعرفان لإدارة المجمع على استضافتها «بوث» البشائر مساهمة منها في دعم جميع الجهود المبذولة على المستويين الرسمي والشعبي للحد من ظاهرة انتشار المخدرات، وإنقاذ المدمنين من آفة العصر التي راح ضحيتها آلاف الشباب نتيجة تعاطي المخدرات في غياب الأسرة وانشغالها عن أبنائها.

وقال رئيس جمعية بشائر الخير عبدالحميد البلالي: ان «البوث» وسيلة فعالة وعملية في الانتشار بالمرافق العامة والأسواق ومهمة.

وتأتي هذه المبادرة من الجمعية ضمن حملة إعلامية متكاملة للتوعية والوقاية، حيث إننا نوجه رسائلنا للمدمن لفتح باب الأمل والرجاء بعفو الله ورحمته، وفي الوقت نفسه نوجه رسائلنا لغير المدمن وللأهالي للوقاية من هذه السموم القاتلة والفتاكة.

وأضاف في تصريح صحافي أمس أن خطة جمعية بشائر الخير هي الانتقال بالبوث بين المجمعات التجارية الكبيرة في الكويت لنشر ثقافة التوعية من المخدرات لتعميم الفائدة على أكبر شريحة من المجتمع، مع تمنياتنا من وسائل الأعلام في دعم هذه الجهود للمشاركة في مساندة جميع الحملات الإعلامية المخصصة لهذا الغرض.

وخلال تواجدنا بالمعرض التقينا مع أحد رواده الذي أبدى إعجابه قائلا: المعرض فكرة عبقرية، كما أن اختيار المكان والتوقيت من أهم العوامل في إنجاحه، وقد تزامن مع احتفال الكويت بالعيد الوطني، ولعل هذا الإقبال أكبر دليل على رفض الشعب الكويتي لهذه السلوكيات ورغبتهم الشديدة في محاربة آفة المخدرات المدمرة.