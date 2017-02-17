مبيعات الجمعية لعام 2016 بلغت 11 مليوناً وثمانمائة وسبعة وسبعين ألف دينار

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية عمر محمد الرويح بأن الأرقام والمؤشرات المالية للجمعية ممتازة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016، حيث بلغت المبيعات 11877993 دينارا، وحققت الجمعية تطورا وزيادة في مجموع الإيرادات العامة للجمعية حيث بلغت 3246205 دنانير مقارنة بـ 3171939 دينارا لعام 2015 بزيادة قدرها 74266 دينارا، بينما ارتفع صافي الربح لهذا العام إلى 1323569 دينارا مقارنة بأرباح العام الماضي 1178739 دينارا بزيادة وقدرها 144829 دينارا، كما حدث نمو في السيولة النقدية الإجمالية لحسابات الجمعية وقد بلغت أعلى معدلاتها هذا العام 6041856 دينارا مقارنة بعام 2015 حيث كانت 5712087 دينارا بزيادة قدرها 329769 دينارا.

وأضاف الرويح في تصريحه الأول منذ انتخابه رئيسا لمجلس الادارة بأننا نعمل على تقوية وتدعيم المركز المالي للجمعية حيث بلغ حجم ودائع الجمعية لدى البنوك خمسة ملايين ومائتا ألف دينار، مع التزام الجمعية الكامل بسداد مستحقات الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الجمعية، فنحن نعمل على السرعة في سداد حسابات الشركات الوطنية خلال شهر ومستحقات الموردين خلال مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ توريد البضاعة لمخازن الجمعية والحرص على عدم وجود بضاعة بطيئة الحركة او رواكد، وذلك تطبيقا لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 16/ ت لسنة 2016.

وأكد الرويح ان مجلس الإدارة يسعى الى توزيع اعلى عائد مشتريات للمساهمين على مستوى الجمعيات التعاونية خلال العام وبنسبة 10% حسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وان تحقيق تلك الانجازات الكبيرة لا يتم إلا بفضل دعم أهالي المنطقة المستمر بشكل عام والمساهمين بشكل خاص، وتواصلهم وتفاعلهم من خلال تقديم الاقتراحات البناءة لما فيه مصلحة المنطقه واحتياجاتها.

وأوضح ان الجمعية حرصت خلال عام 2016 على اقامة العديد من المهرجانات التسويقية في الاسواق والفروع وبأسعار تنافسية وعلى مدار العام مما ساهم في المحافظة على مستوى المبيعات وتحقيق الرضا من قبل المساهمين من خلال دعم السلع والأصناف المختلفة ذات الجودة العالية على الرغم من المنافسة التي تواجهها الجمعيات التعاونية من الاسواق الموازية.

واضاف الرويح أن مجلس الادارة حرص على استقطاع المبالغ اللازمة من الارباح لتقوية المخصصات حيث تم استقطاع لمخصص العروض والترويج مبلغ 141333 دينارا من ارباح السنة المالية 2016 وذلك للاستمرار بدعم السلع للمساهمين، كما انه تم استقطاع مبلغ 72236 دينارا لمخصص المشروعات المستقبلية، بالاضافة الى احتياطي الإنشاءات بقيمة 1802639 دينارا.

وسيتم خلال الايام المقبلة تجديد ارفف وديكورات السوق المركزي بالكامل بأرفف جديدة ومتطورة وكاونترات كاشير حديثة لمواكبة معايير الجمعيات النموذجية.

اما على الجانب الاجتماعي فقد قامت الجمعية بعمل رحلة الى شاليهات سيشل لأهالي المنطقة ولمدة أسبوع في الفترة من 31/7/2016 ولغاية 6/8/2016 في جو اجتماعي وترويحي يعكس روح التآخي ويدعم أواصر المحبة والتكاتف بين اهالي العديلية، وكذلك تم تنظيم وتسيير رحلة لأداء مناسك العمرة للمساهمين لعدد 175 معتمرا خلال الفترة من 26/ 10 ولغاية 29/ 10/ 2016 والتي حازت على الاستحسان والقبول من المعتمرين لحسن التجهيز والحفاوة والتنظيم.

أما فيما يخص مشاركة الجمعية في الاحتفالات الوطنية التي تشهدها البلاد، فقد اكد الرويح على قيام الجمعية بتزبين جميع مرافق وشوارع العديلية احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وسيتم تنظيم احتفال مميز وإقامة مهرجان ويوم ترفيهي في احد المرافق العامة لأهالي المنطقة، اضافة الى توزيع السلة الوطنية للمساهمين في شهر فبراير الحالي.

وفي الجانب الصحي تم توفير سيارة خاصة مجهزة بالمعدات الطبية لخدمة مركز مراجعي مركز الصقر الصحي والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد مركز الصقر بالمستلزمات والاحتياجات الضرورية، إضافة إلى حرص المجلس على تطوير مرافق المنطقة المختلفة حيث نعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على تزيين وزراعة دوار المنطقة وكذلك تطوير حديقة الأبراج من خلال إنشاء وتوفير دورات مياه مناسبة لرواد الحديقة.

وأكد أنه ومنذ تولي المجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية المسؤولية حرص كل الحرص على الالتزام بتطبيق قوانين وقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية مبينا ان المجلس وضع خطة عمل لتطوير جميع مرافق الجمعية حيث ان من أولويات مجلس الإدارة الحالي بناء سوق مركزي متطور جديد يضم كافة احتياجات المساهمين بشكل خاص والمتسوقين بشكل عام، حيث تمت مخاطبة الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة والبدء بعملية الترخيص لمباشرة عملية البناء.

هذا بالاضافة الى ان هناك توجها لاستغلال ميزانين مبنى الخدمات ومبنى فرع الصيدلية في انشطة متميزة لتوفير الخدمة الجيدة للزبائن.