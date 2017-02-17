محمد راتب

أكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية الشعب التعاونية علي شمساه أن مهرجان لوازم العائلة يشتمل على تشكيلة واسعة من المنتجات والاجهزة ذات الجودة العالية بالتزامن مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية والذي من المقرر له ان يستمر حتى 31 مارس المقبل.

وبين خلال الافتتاح الذي جرى امس الاثنين في فرع لوازم العائلة بحضور أمين السر ورئيس لجنة المشاريع وعضو مجلس الإدارة أحمد سليم وعضو مجلس الإدارة حمد العوض أن التخفيضات مميزة في هذا المهرجان، وتتراوح ما بين 10 إلى 50%، مع تقديم الهدايا المجانية مع بعض العروض.

وهنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، معتبرا أن هلا فبراير فرصة طيبة لتذكر الاحداث الماضية واخذ العبرة منها والفرح بتحرير البلاد من العدوان الغاشم والتجول والتسوق في المهرجانات المنتشرة في البلاد والاستفادة من العروض المطروحة.

وأشار شمساه إلى أننا تواصلنا مع كبرى الشركات في البلاد لتوفير اجود منتجاتها بأرخص الاثمان احتفاء بأعياد البلاد وليكون لجمعية الشعب التعاونية نصيب من المشاركة وتوفير الاجهزة باسعار أقل لمساهميها الكرام وزوارها من مختلف المناطق.