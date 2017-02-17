تحتفل الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأسبوع البيئة الخليجي الذي يقام خلال الفترة من 17 الى 21 فبراير من كل عام بهدف استعراض ما تم إنجازه في مجال تحسين البيئة.

ويهدف أسبوع البيئة أيضا الى مجابهة التحديات البيئية التي تتعرض لها المنطقة بسبب موقعها الجغرافي الذي يجعلها أكثر عرضة للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، وذلك من خلال توحيد الجهود لسن التشريعات التي تحمي الانسان والبيئة من حوله.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام للهيئة م. فيصل الحساوي لـ«كونا» إن الاحتفال يأتي تتويجا لاعتماد المبادئ العامة لحماية البيئة التي اقرت في دورة مجلس التعاون بمسقط عام 1985.

وأضاف الحساوي أن الكويت صاحبة مبادرات بيئية معروفة فهي في طليعة دول العالم اهتماما بالبيئة عبر سنها العديد من القوانين الرادعة لمخالفي البيئة اضافة الى فرضها دراسة معرفة المردود البيئي للمشاريع قبل الشروع في تنفيذها.

وأشار إلى أن الكويت كانت أيضا سباقة في إجازة الاتفاقيات البيئية والتوقيع عليها مثل إقرار النظام الموحد لإدارة الكيماويات الخطرة في دول مجلس التعاون الخليجية.

وأفاد بأن «الزراعة» كان لها السبق في مجال المحافظة على البيئة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشاريع عبر شراكات محلية وإقليمية منها مشروع إنشاء المحميات الطبيعية مع الأمم المتحدة إضافة الى المحميات القائمة التابعة للهيئة.

وأوضح أن هذه المحميات تعد من أهم مقومات إثراء التنوع الحيوي الذي يعتبر عماد المحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، لافتا الى أن مركز النباتات الفطرية التابع للهيئة يعتبر الرافد الأساسي لإمداد المحميات بالأنواع الفطرية.

وقال الحساوي: إن الأنشطة البشرية المختلفة تعد من أهم مسببات تدهور النظام البيئي سواء في المجال العمراني أو من خلال استنزاف الموارد البرية بالرعي الجائر والموارد البحرية بالصيد الجائر.

وخلافها من الأنشطة البشرية، ما يتوجب معه تكثيف التوعية المجتمعية.

وأكد أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالتوعية البيئية من خلال ما تنظمه من برامج في هذا الإطار سواء داخل الهيئة أو عبر الوسائط الإعلامية وعبر عقد شراكات مع جهات خارجية مثل المؤسسات التعليمية المختلفة.

وذكر أن مساهمات الهيئة في مجال البيئة تتجلى بمشاركتها في الاتفاقيات والقوانين المبرمة مع دول المنطقة مثل قانون تداول المبيدات والقانون الموحد للأسمدة وقانون الحجر الزراعي في المجال الخليجي.

وأشار الى أن الهيئة تشارك بفاعلية على المستوى الدولي في تنفيذ الاتفاقيات الدولية ومن أهمها اتفاقية الاتجار والتداول في الأنواع الفطرية النادرة (سايتس).