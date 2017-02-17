فريق عبدالرحمن السميط يفوز بالمركز الأول و«النخبة» ثانياً وفريق العميد يوسف الهويدي ثالثاً

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن م.هاشم الرفاعي ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين والمديرين العامين وممثلي الجهات المشاركة من وزارة الداخلية والجيش والحرس الوطني بالإضافة إلى بعض الحضور من الإمارات العربية الشقيقة، اختتمت أمس فعاليات مسابقة النخبة العالمية لفرق الاقتحام 4 التي اقيمت خلال الفترة من 11 الى 16 الجاري في الميادين الخاصة بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة.

وأعرب الفهد عن اعتزازه بالمستوى الراقي والمتميز والروح المعنوية العالية التي لمسها لدى المشاركين في المسابقة من القوات الخاصة بوزارة الداخلية والجيش الحرس الوطني ودولة الامارات العربية، مؤكدا ان هذه الفعاليات تساهم بشكل ايجابي في تعزيز الروح المعنوية والاحساس بالمسؤولية وتوحيد الرؤى تجاه امن اوطاننا وامن دولنا في مجلس التعاون الخليجي وتعزز نهجنا بأن امننا واحد ومصيرنا واحد.

واضاف، ان ما شاهدناه من تميز واحترافية في الاداء ما كان ليتحقق لولا جهود المشاركين وحرصهم على التدريب المتواصل الذي يعد الركيزة والعنصر الاساسي للتفوق وتحقيق المكاسب والنصر في المهمات، موجها الشكر والتقدير للقائمين على هذه المسابقة من مختلف الجهات، مثمنا المستوى الاحترافي والمتميز الذي شهدته المنافسات، داعيا الى الاستمرار في إقامة مثل هذه الفعاليات لدورها الكبير في تنمية قدرات وخبرات المشاركين فيها.

وتابع الحضور فيلما وثائقيا يوضح مراحل المسابقة واهدافها في تنمية قدرات المشاركين ليكونوا درعا وحصنا للذود عن الوطن ومكتسباته ومقدراته، وتم عرض بعض اللقطات عن جميع المسابقات والتي أكدت جاهزية المتسابقين وقدرتهم الهجومية والقتالية، الى جانب مشاهد عن عمليات الاقتحام تدل على ما تتمتع به الفرق المشاركة من مقدرة فائقة واحترافية في التعامل والسيطرة على مجريات الأحداث والتي اتسمت بالسرعة والاتقان.

من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الخاص اللواء محمود الدوسري ان هذه المسابقة التي تجمع نخبة من قواتنا الخاصة من مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية وبمشاركة فريق دولة الامارات العربية الشقيقة، تعكس مدى الانسجام والتعاون فيما بينها، وقد شهدت المسابقة تنافسا شريفا أبرز ما يتمتع به المشاركون من مهارات وقدرات واستطاعوا خلالها تحقيق العديد من الارقام القياسية.

وثمن الدوسري دعم القيادة العليا لوزارة الداخلية لهذه المسابقة، مؤكدا ان مشاركة الاشقاء من دولة الامارات في هذه الفعاليات تظهر بشكل واضح اننا في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزنا مرحلة التعاون الى مرحلة التكامل والانسجام التام.

وقام الفهد بتوزيع كؤوس التفوق على الفرق الفائزة حيث جاء في المركز الاول بالمجموع العام فريق المرحوم عبدالرحمن السميط من الوحدات الخاصة بوزارة الداخلية، وفي المركز الثاني فريق النخبة وفي المركز الثالث فريق العميد يوسف الهويدي، وتنافس في المسابقة 8 فرق من منتسبي الاجهزة الأمنية والعسكرية من الجيش والحرس الوطني ودولة الامارات العربية الشقيقة.

كما كرم الفهد الجهات الداعمة للمسابقة حيث تم تكريم مدير عام الادارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش ومدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح العقيد وليد الشهاب.

وتضمنت المسابقة سيناريوهات تحاكي الواقع في عمل رجل الاقتحام وتخليص الرهائن وتهدف أيضا إلى التحدي وإظهار قوة الفرق المشاركة وما تتمتع به من خبرات ميدانية في الرماية واللياقة البدنية والعمليات التكتيكية الدقيقة.