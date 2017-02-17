تحت رعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، احتفل الحرس الوطني بتخريج دورة المشاة المتقدمة للضباط التي اقيمت بمشاركة ضباط من الجيش ومملكة البحرين الشقيقة.

وهنأ الفريق الركن م.هاشم الرفاعي خريجي الدورة، ونقل إليهم تحيات وتهاني القيادة العليا ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ووجه الشكر إلى القائمين على الدورة، مثمنا الجهود التي بذلوها مع الضباط حتى بلوغ هذا المستوى الراقي.

وأكد الرفاعي أن وثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني 2020، تحت شعار «الأمن أولا» تشتمل على أهداف يجري تحقيقها على أرض الواقع تتمثل في الارتقاء بمنظومة التدريب وإعداد القوات لأداء مهامها القتالية بكفاءة عالية واحتراف من خلال زيادة التعاون التدريبي وتبادل الخبرات مع المؤسسات العسكرية الأخرى.

كما ألقى مدير مديرية التعليم العسكري العقيد الركن ناصر يعقوب علي كلمة قال فيها إن الخريجين تلقوا خلال فترة التدريب العلوم النظرية والتطبيقية التي ستكون عونا لهم لبلوغ أرقى معدلات الكفاءة القتالية والحفاظ على جاهزيتهم في جميع الأوقات ومختلف الظروف، مضيفا أن الدورة أتاحت الفرصة للضباط المنتسبين لعرض أفكارهم من خلال البحوث العسكرية التي قدموها، كما أن التمرين النهائي للدورة «القلعة الصامدة 2» تضمن عدة محاور تعبوية وأمنية أظهرت القدرات القيادية للضباط في اختيار القرارات المناسبة في ميدان المعركة.

وتم عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية التوجيه المعنوي اشتمل على مراحل التدريب التي مرت بها دورة المشاة المتقدمة مسلطا الضوء على الاساليب التدريبية الحديثة.

في ختام الحفل، قام الرفاعي بتوزيع شهادات التخرج على منتسبي الدورة ودعاهم إلى مباشرة التطبيق العملي لما تدربوا عليه خلال الدراسة داخل وحداتهم، داعيا اياهم الى بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطنهم العزيز في ظل القيادة الحكيمة.

حضر حفل التخرج قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب وعدد من قادة وضباط الحرس الوطني.