الناجم: تجهيز مختبرات إحدى المدارس الثانوية بالمعدات اللازمة لمادتي الكيمياء والفيزياء

أطلقت الكويت مبادرة لدعم قطاع التعليم في تنزانيا في استجابة سريعة لنداء أطلقه رئيس تنزانيا جون ماغوفولي بشأن تقديم الدعم المادي والعيني للقطاع التعليمي ببلاده.

وقالت سفارتنا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أمس إن سفير الكويت بتنزانيا جاسم الناجم أطلق مبادرة «مختبر علوم لكل مدرسة» لدعم قطاع التعليم في تنزانيا.

وأضافت أن المبادرة تأتي استجابة لدعوة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي الذي حث سفراء الدول الصديقة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني على تقديم الدعم المادي والعيني للقطاع التعليمي وتزويد المدارس بالأدوات والمعدات التعليمية اللازمة لرفع مستوى التحصيل العلمي في جميع المراحل.

وقال الناجم في البيان إنه تم اختيار احدى المدارس الثانوية وتجهيز مختبرها بكل المعدات اللازمة لمادتي الكيمياء والفيزياء، مشيرا إلى أن السفارة تحملت التكلفة بهدف المساهمة في خلق أجواء تعليمية تساعد الطلبة على توسعة مداركهم العلمية قبل مواصلة تعليمهم الجامعي.

وأعرب الناجم عن أمله في أن تلقى المبادرة الدعم الكافي من الهيئات والمنظمات غير الحكومية العاملة في تنزانيا ومن الجمعيات الخيرية الكويتية لضمان نجاحها وتكرارها في مدارس أخرى.

من جانبها، أكدت مسؤولة التعليم في محافظة دار السلام وعضو مجلس بلدية كينيدوني، كانديبا علي التي شاركت في مراسم اطلاق المبادرة الكويتية وتجهيز مختبر المدرسة ان «المبادرة تأتي في وقت مناسب لسد احتياجات المدارس بهذا الشأن».

وأشارت إلى أن وزارة التربية التنزانية ستعمل على ترويج المبادرة لتحظى بالدعم اللازم من جهات عدة معربة عن شكرها للكويت أميرا وحكومة وشعبا على مواصلة الاستجابة ودعم الجهود الحكومية التنزانية سواء في قطاعي التعليم والصحة وكذلك باقي القطاعات.

وكانت سفارة الكويت أطلقت في وقت سابق مبادرة لسد النقص في مياه الشرب العذبة في المدارس الحكومية عبر مبادرة «بئر ماء لكل مدرسة».