فرج ناصر

أعلنت وزارة الأشغال العامة ممثلة في قطاع هندسة الطرق عن عزمها افتتاح المرحلة الرابعة لمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر فجر الأحد 19 الجاري، موضحة انه سيتم افتتاح ما يقارب الكيلومتر من مشروع الطريق الخدمي لشارع جمال عبد الناصر من دوار الجاحظ وحتى دوار جامعة الكويت باتجاه مدينة الكويت إضافة إلى المنحدر«NRE» والذي يساهم في صعود مرتادي الطريق للجسر العلوي المتجه الى مدينة الكويت وذلك لمسافة 200 م، حيث يأتي الافتتاح ضمن سلسلة الافتتاحات المرحلية المتتالية التي تمت وتتم وفقا لخطة موضوعة للافتتاحات المرحلية في المشروع المذكور وذلك بعد الانتهاء واستكمال الأجزاء الرئيسية من الأعمال الإنشائية في جميع مراحل المشروع.

وفي هذا السياق، قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق م. أحمد الحصان إن المشروع يعد من أضخم مشاريع البنية التحتية والطرق متعددة الأدوار على الصعيد الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، والتي تقوم وزارة الأشغال العامة بالإشراف عليها، وما زلنا نتطلع للمزيد من الافتتاحات المرورية في المرحلة القريبة والمنظورة ولا يخفى على الجمهور بأن الأعمال المتبقية في المشروع هي أعمال التشطيبات النهائية، إضافة إلى استكمال أعمال نقل وتحديث الخدمات والمرافق، ليتسنى الاستفادة الكاملة من المشروع لنقل حركة المرور عليه.

وطالب الحصان مستخدمي شارع جمال عبدالناصر بضرورة اتباع الإرشادات المرورية والتقيد بالسرعة على الطريق حرصا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين حتى تتم الأعمال في مواقع عمل المشروع بأقل قدر من الإزعاج.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر والذي تقوم بالإشراف على تنفيذه وزارة الأشغال العامة (قطاع هندسة الطرق) يخضع لأعلى معايير الجودة حسب المقاييس العالمية، حيث يعد من أضخم المشروعات الكويتية لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، بتكلفة تصل الى 242.42 مليون دينار.