260 ألف مستفيد من البرنامج التنموي وإعالة 51 ألف أسرة

كشفت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عن تدشين قرابة 32 ألف مشروع تنموي وإنتاجي منذ اطلاق برنامج المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر عام 1998 وحتى الآن بقيمة 30 مليون دولار في 27 دولة حول العالم.

وقال مدير عام الهيئة بدر الصميط في تصريح صحافي بمناسبة اطلاق حملة «الكويت.. الخير حافظها» بالتزامن مع الأعياد الوطنية للكويت إن الهيئة تتجه للتوسع في المشروعات التنموية بعد نجاح برنامج التنمية المجتمعية في تحسين أوضاع 260 ألف مستفيد ومساعدتهم على إعالة 51 ألف أسرة معيشيا وتعليميا وصحيا تحت شعار «معا.. لا يعود السائل إلى السؤال».

وأضاف أن الهيئة نفذت البرنامج في 12 دولة عربية و9 دول أفريقية و6 دول أخرى في شبه القارة الهندية عبر تـمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بقروض حسنة ميسرة، لافتا الى إن متوسط قيمة المشروع الواحد بلغ 1306 دولارات، بمعدل 136 دولارا للمستفيد الواحد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية في تلك الدول لضمان المراقبة والمتابعة وحرصا على نجاح هذه المشاريع.

وحول مؤشرات نجاح هذا البرنامج قال الصميط: إن نسبة سداد المستفيدين للقروض الحسنة بلغت 100%، وإن الهيئة تعمل بسياسة تدوير هذه الأموال لتوسيع دائرة المستفيدين وإنفاذ مشروعات أخرى تركز على الاحتياجات الأساسية للمجتمعات الفقيرة، فضلا عن تلقي الهيئة لقصص نجاح متميزة للمشروعات الفردية والجماعية التي كان لها أثر كبير في تحسين أوضاع الأسر المستفيدة والانتقال بهم من دائرة العوز إلى دائرة العمل والإنتاج والتنمية.

وأوضح أن المشروع يقوم ببساطة على منح الفقير مبلغا من المال كقرض حسن، وبدوره يقوم المقترض بتوظيف هذا المبلغ في مشروعات بيع الخضراوات أو الصناعات اليدوية أو بيع اللحوم أو تجارة الدواجن وغيرها، فيحقق ربحا يكفيه وأسرته، وفي الوقت نفسه يقوم بسداد القرض وفق النظام المحدد، مشيرا إلى أن الهيئة تحصل على ضمانات من مسؤولين ووزراء ومؤسسات مجتمع مدني يقومون بدورهم بكفالة المقترضين وضمان السداد.

وأشار الصميط إلى أن هناك اهتماما خاصا بشريحة النساء عبر مساعدتهن على إطلاق مشاريع تتناسب مع قدراتهن وما يتقنّه من أعمال وحرف يدوية شريطة أن تكون منتجاتهن مطلوبة في الأسواق المحلية ليكون لها الأثر الملموس الذي ينعكس إيجابا على حياتهن اليومية وأسرهن، كاشفا أن نسبة المستفيدات من المشروع بلغت 78%، بعد أن أثبتن جديتهن وهمتهن العالية في العمل والإنتاج.